На большей части Казахстана ожидаются гроза, туман и заморозки

В 14 областях страны на 15 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службе РГП "Казгидромет".

В Астане ночью и утром ожидается туман.



Ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Днем на севере Атырауской области ожидается сильный дождь. На западе, юге, севере области гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. На севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается гроза. Ночью и утром туман.

В горных районах Алматинской области днем ожидается сильный дождь. На юге, в центре, в горных районах области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. В северной половине Алматинской области ожидается высокая пожарная опасность. В Алматы временами ожидается гроза. В Конаеве временами ожидается гроза. Ветер северо-восточный временами порывы 15-20 м/с.



На западе, юге, в центре Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. На западе, юге Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. На северо-западе, юго-западе, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза.



Ночью на западе, севере, в центре Абайской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, в центре области гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, юге области 15-20 м/с.



В горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). На севере, востоке области гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с.



На севере, западе ночью и утром на севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.



Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман.



В центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью и утром на севере, западе Костанайской области ожидается туман. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке Улытауской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман. Ночью на западе, севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.



На востоке, в горных районах, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.

