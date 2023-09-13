Повышенное загрязнение воздуха ожидается на западе Казахстана

В среду, 13 сентября, в Актобе синоптики обещают повышенное содержание загрязняющих веществ в воздухе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

По данным специалистов, неблагоприятные метеорологические условия ждут жителей и гостей города Актобе, сказано на сайте. В этот день в городе ожидается высокое содержание вредных примесей в воздухе.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Накануне специалисты Казгидромета рассказали, что в Астане и 11 регионах страны в среду объявлено штормовое предупреждение. Подробнее о погоде можно прочитать здесь.