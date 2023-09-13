Три казахстанских города могут превратиться в села

Три населенных пункта в Казахстане могут перейти из категории городов в статус сел: в них слишком мало жителей, сообщает Zakon.kz.

На портале "Открытые НПА" 12 сентября появился проект поправок к указу "Об утверждении Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2025 года", который приняли в 2021 году. В одном из пунктов документа перечислены города, которые официально превратятся в села.

Согласно проекту, города с населением менее 10 тысяч человек должны будут пройти процесс изменения административного статуса. Таких населенных пунктов сейчас три:

Степняк (Акмолинская область) – население 3,8 тыс. человек;

Темир (Актюбинская область) – 2,1 тыс. человек;

Жем (Актюбинская область) – 1,5 тыс. человек.

В то же время села, где население больше, чем в некоторых городах, "пойдут на повышение" и обретут городской статус. Таких населенных пунктов в стране 17, среди них крупнейшие:

село Бейнеу (Мангистауская область) – 54 тыс. человек;

село Карабулак (Туркестанская область) – 50 тыс. человек;

село Узынагаш (Алматинская область) – 47 тыс. человек.

Обсуждение проекта на портале "Открытые НПА" продлится до 26 сентября.

В июне на обсуждении в Мажилисе уже затрагивали вопрос о переводе крупных сел в статус городов.