Три казахстанских города могут превратиться в села
На портале "Открытые НПА" 12 сентября появился проект поправок к указу "Об утверждении Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2025 года", который приняли в 2021 году. В одном из пунктов документа перечислены города, которые официально превратятся в села.
Согласно проекту, города с населением менее 10 тысяч человек должны будут пройти процесс изменения административного статуса. Таких населенных пунктов сейчас три:
- Степняк (Акмолинская область) – население 3,8 тыс. человек;
- Темир (Актюбинская область) – 2,1 тыс. человек;
- Жем (Актюбинская область) – 1,5 тыс. человек.
В то же время села, где население больше, чем в некоторых городах, "пойдут на повышение" и обретут городской статус. Таких населенных пунктов в стране 17, среди них крупнейшие:
- село Бейнеу (Мангистауская область) – 54 тыс. человек;
- село Карабулак (Туркестанская область) – 50 тыс. человек;
- село Узынагаш (Алматинская область) – 47 тыс. человек.
Обсуждение проекта на портале "Открытые НПА" продлится до 26 сентября.
В июне на обсуждении в Мажилисе уже затрагивали вопрос о переводе крупных сел в статус городов.