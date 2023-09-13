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Энергичный танец тренера Мухита Амантаева обсуждают в Казнете

Энергичный танец тренера Мухита Амантаева обсуждают в Казнете Фото: Instagram/mukhit_amantayev
Мастер спорта международного класса по боксу Мухит Амантаев 13 сентября 2023 года на странице в Instagram опубликовал ролик. На кадрах спортсмен танцует под известную композицию Gangnam Style корейского поп-исполнителя и танцора Psy, сообщает Zakon.kz.

Комментаторы неоднозначно отреагировали на публикацию.

"Любите жизнь, любите себя, давайте жить, будем богатыми. А главное – оставайтесь людьми", – гласит подпись к видео.

Большинство подписчиков отметили харизму и позитив боксера:

  • Не бойтесь быть странным.
  • Какая мотивация. Я благодарна вам.
  • Отличный танец, отличная харизма, брат. И вам желаю всего самого наилучшего!
  • Вижу вечный позитив, молодец.
  • Тигр.
  • Мотивация придает силы.
  • Ты лучший!
  • Это потрясающе.
  • Энергия! Позитив! Успехов вам и вашим ученикам!
Другие же считают, что тренеру не подобает себя вести подобным образом:
  • Молодец! Но зачем такой агрессивный?
  • "Мужчина остается мужчиной до тех пор, пока не споет и не станцует!" (Умар ибн Аль-Хаттаб)
  • Он странный.

Летом 2023 года Амантаев разместил видео с тренировки, где помирил двух учеников. Тогда пользователи восхитились поступком тренера.

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