Энергичный танец тренера Мухита Амантаева обсуждают в Казнете

Мастер спорта международного класса по боксу Мухит Амантаев 13 сентября 2023 года на странице в Instagram опубликовал ролик. На кадрах спортсмен танцует под известную композицию Gangnam Style корейского поп-исполнителя и танцора Psy, сообщает Zakon.kz.

Комментаторы неоднозначно отреагировали на публикацию.

"Любите жизнь, любите себя, давайте жить, будем богатыми. А главное – оставайтесь людьми", – гласит подпись к видео.

Большинство подписчиков отметили харизму и позитив боксера:

Не бойтесь быть странным.

Какая мотивация. Я благодарна вам.

Отличный танец, отличная харизма, брат. И вам желаю всего самого наилучшего!

Вижу вечный позитив, молодец.

Тигр.

Мотивация придает силы.

Ты лучший!

Это потрясающе.

Энергия! Позитив! Успехов вам и вашим ученикам!

Другие же считают, что тренеру не подобает себя вести подобным образом:

Молодец! Но зачем такой агрессивный?

"Мужчина остается мужчиной до тех пор, пока не споет и не станцует!" (Умар ибн Аль-Хаттаб)

Он странный.

Летом 2023 года Амантаев разместил видео с тренировки, где помирил двух учеников. Тогда пользователи восхитились поступком тренера.