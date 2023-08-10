"Көзімнің қарасы" в исполнении 11-летнего Димаша Кудайбергена поразило фанатов

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген на странице в Instagram опубликовал архивное видео, сообщает Zakon.kz.

На видео 11- летний Димаш исполняет песню Абая "Көзімнің қарасы".

Фанаты просто в восторге от исполнения.

Неужели в 11 лет не слышали профессионалы на сколько чистый голос у Димаша?

Даже в таком раннем возрасте ты был бесподобным исполнителем дорогой Димаш

Была на концерте этого мальчишки...правда много лет спустя. Димаш, спасибо огромное, что делишься видео из архива!

Ранее Димаш Кудайберген запустил челлендж в честь дня рождения великого казахского поэта. Нужно было прочитать любое стихотворение Абая и выложить это видео с хештегом #Abaychallange.