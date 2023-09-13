Израильские инвесторы намерены построить крупную солнечную электростанцию в Жетысу

В Талдыкоргане руководство области Жетысу провело переговоры с представителями крупной израильской инвестиционной компании по реализации проекта строительства солнечной электростанции, сообщает Zakon.kz.

Мощность энергетического объекта, по прогнозам экспертов, составит порядка 500 мегаватт. Ожидается, что столь масштабный проект в сфере возобновляемых источников энергии будет реализован компанией "El-Mor electric installation & Services (1986) Ltd" совместно с казахстанской компанией ТОО "Sunstar Energy".



В состоявшейся встрече также приняли участие представители ТОО "Zhetysu Invest LTD", руководители областных управлений предпринимательства и индустриально-инновационного развития, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, земельных отношений.

Приветствуя иностранных гостей, заместитель главы региона Асет Канагатов отметил, что область Жетысу – один из уникальных регионов Казахстана с богатейшими природными ресурсами, благоприятным инвестиционным климатом. В области ведется работа по привлечению новых инвесторов, повышению инвестиционной привлекательности региона по пяти стратегическим направлениям: развитие агропромышленного комплекса, транспорт и логистика, туризм, альтернативная энергетика и промышленность.

"Одним из них является сфера возобновляемых источников энергии, так как наша область обладает значительным потенциалом развития в этом направлении. Я уверен, что планируемый проект по строительству солнечной электростанции будет иметь успех, который окажет значимый эффект для дальнейшего плодотворного взаимного сотрудничества", – подчеркнул заместитель акима области.

В свою очередь президент израильской компании Гай Гершон выразил готовность строительства комплекса солнечной фотоэлектрической станции на территории области мощностью 500 МВт. По словам же директора по инвестициям Давида Голода, стоимость проекта достигнет 400 миллионов долларов США.

К слову, "El-Mor electric installation & Services (1986) Ltd" ведет свое начало с 60-х годов прошлого столетия и последние 15 лет занимается претворением в жизнь проектов в области возобновляемых источников энергии.

В ходе встречи стороны также затронули вопрос выделения земельного участка для строительства. По словам Асета Канагатова, будет сформирована рабочая группа, определены конкретные исполнители, обсуждены необходимые для реализации проекта меры, конкретные сроки для достижения единой совместной цели.

В целях закрепления достигнутых договоренностей по итогам встречи подписан трехсторонний меморандум о намерении реализовать указанный проект между акиматом области, компаниями "El-Mor electric installation & Services (1986) Ltd" и "Sunstar Energy".

В целом отметим, что привлечение инвестиций служит одним из ключевых направлений социально-экономического развития Жетысу. По сведениям областного акимата, в настоящее время сформирован инвестиционный портфель до 2026 года, включающий 146 проектов на общую сумму 1,6 трлн тенге с созданием 7,1 тысячи рабочих мест. С начала образования области по состоянию на середину 2023 года реализовано 47 проектов общей стоимостью 38 млрд тенге, что позволило создать более тысячи рабочих мест.

Влад Сергеев







