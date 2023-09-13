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В каком регионе РК наибольшая доля бедного населения

В каком регионе РК наибольшая доля бедного населения Фото: gov.kz
В Бюро нацстатистики сообщили, что во втором квартале 2023 года число граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, увеличилось с 4,8 процента до 5,1 процента по сравнению с первым кварталом, передает Zakon.kz

По данным статистики, наибольшее значение уровня бедности во II квартале 2023г. зарегистрировано в Туркестанской (9,7%) области, а наименьшее – в городе Астана (2,5%).


На риск бедности оказывает сильное влияние размер домашнего хозяйства.Так уровень бедности среди домашних хозяйств, состоящих из 5 и более лиц, по итогам II квартала 2023 года составил 9,2%, что выше общего уровня бедности почти в 2 раза.

Ранее сообщалось, что в регионах Казахстана растет количество бедных. Спикер Сената Маулен Ашимбаев на парламентских слушаниях назвал регионы, где доходы населения не превышают величины прожиточного минимума, или 40 567 тенге.


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