Счастливые перемены в судьбе предрекают астрологи двум знакам зодиака

Известный астролог Павел Глоба назвал тех, к кому Фортуна повернется лицом. Речь идет о Рыбах и Скорпионах, сообщает Zakon.kz

Планета Сатурн входит в созвездие Рыб, в котором будет находиться три года. Этот непростой период станет решающим для представителей двух знаков зодиака. Они смогут воспользоваться ситуацией и совершить впечатляющий прорыв.

Знаки счастливчиков - Рыбы и Скорпион. Как отмечает Глоба, Сатурн покровительствует целеустремленным знакам, которые не обращают внимание на общественное мнение, а выбирают большую цель и идут к ней своим путем.

Именно Рыбам и Скорпионам будут благоволить звезды. Они смело могут начинать новые проекты, им уготовано продвижение по карьерной лестнице, социальный рост и финансовый успех.

Ранее астрологи представили новый гороскоп, в котором рассказали, кому из знаков зодиака будет вести до конца сентября.