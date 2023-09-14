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Досаев заявил о завершении очистки дна озера Сайран

Досаев заявил о завершении очистки дна озера Сайран Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы завершили очистку дна озера Сайран. Об этом 14 сентября 2023 года рассказал аким южной столицы Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

"Завершена механическая очистка дна озера Сайран от иловых отложений", – сообщил Ерболат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района.

По его словам, в настоящее время ведутся конкурсные процедуры на реконструкцию и благоустройство территории озера.

"Строительство начнется в октябре".Ерболат Досаев

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