Досаев заявил о завершении очистки дна озера Сайран

В Алматы завершили очистку дна озера Сайран. Об этом 14 сентября 2023 года рассказал аким южной столицы Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

"Завершена механическая очистка дна озера Сайран от иловых отложений", – сообщил Ерболат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района.

По его словам, в настоящее время ведутся конкурсные процедуры на реконструкцию и благоустройство территории озера.