Досаев заявил о завершении очистки дна озера Сайран
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы завершили очистку дна озера Сайран. Об этом 14 сентября 2023 года рассказал аким южной столицы Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.
"Завершена механическая очистка дна озера Сайран от иловых отложений", – сообщил Ерболат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района.
По его словам, в настоящее время ведутся конкурсные процедуры на реконструкцию и благоустройство территории озера.
"Строительство начнется в октябре".Ерболат Досаев
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript