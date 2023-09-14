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Куда жители Тараза могут пойти на День города

Куда жители Тараза могут пойти на День города Фото: акимат Жамбылской области
День города Тараза отмечается с 11 сентября по 3 октября. Власти опубликовали список мероприятий, на которые могут сходить жители и гости города.

Согласно утвержденному плану, состоятся следующие масштабные мероприятия:

  • с 11 по 22 сентября – конкурс видеороликов "Киелі Тараз";
  • 15 сентября – городская квест-игра "На волне истории";
  • 15 сентября – ретро-фестиваль "Сағындырған әндер-ай";
  • 16 сентября – соревнования по национальному виду спорта кокпар;
  • 16 сентября – массовый велопробег среди жителей города;
  • 16 сентября – батл-фестиваль "Танцуй, как я!";
  • 18-19 сентября – праздничный автокараван "Дар от Тараза" (консультативная площадка, выставка книг, массовые спортивные мероприятия, торговля, концертная программа);
  • с 18 по 20 сентября – фестиваль "Өнер көзі – халықта";
  • с 20 по 30 сентября – праздничное мероприятие "Туған жерім – Таразым" (организация соревнований по национальным видам спорта: асык ату, перетягивание каната, поднятие барана, теңге алу қазақша күрес, награждение победителей, концертная программа и другие);
  • 20 сентября – фестиваль красоты "Әйелмен әлем әдемі";
  • 20 сентября – детская творческая выставка "Тараз – тарихымыздың алтын діңгегі";
  • 20 сентября – культурное мероприятие "Мейірімді қала жастары";
  • 20 сентября – праздничная концертная программа этнокультурных центров "Тарихы терең Таразым!";
  • 20-21 сентября – открытый чемпионат Тараза среди молодежи по баскетболу;
  • 21 сентября – интеллектуальный вечер "Саналы Talks 2.0. Әлемді өзгертетін идеялар";
  • 21 сентября – выставка рисунков "Тараз – мой любимый город!";
  • 21 сентября – конкурс рисунков "Тарихы тағылымға толы – Тараз";
  • 21 сентября – вечернее культурное мероприятие с участием победителей различных городских конкурсов "Тараз – жастар қаласы";
  • 22 сентября – состязание молодых акынов "Туған өлкем, қандай көркем!";
  • 23 сентября – фестиваль современного танца "БиBattle";
  • с 24 по 30 сентября – литературный круиз "Тараз тарихының шежірелі деректері";
  • 24 сентября – осенний кросс среди жителей города "Тараз – спорттық қала!";
  • 25 сентября – конкурс "Көрпе Fest";
  • с 25 по 30 сентября – воспитательные классные часы "Тараз – мой любимый город";
  • 25 сентября – историко-познавательный урок "Столица истории – Тараз";
  • 26-27 сентября – конкурс инновационных проектов "08 CITY";
  • 26 сентября – выставка мастеров "Тараз – город ремесленников";
  • 26 сентября – выставка книг "Дала көркі – менің Таразым";
  • 27 сентября – конкурс песни "Голос Тараза";
  • 27 сентября – флеш-моб с участием молодежи Ассамблеи и этнокультурных объединений;
  • 28 сентября – спартакиада по легкой атлетике "Менің жеңісім – сенің жеңісің, сүйікті қалам!";
  • 28 сентября – научная конференция "Тараз вчера и сегодня";
  • 28 сентября – церемония награждения победителей фотоконкурса "Тараз – на волне истории!";
  • 29 сентября – фестиваль "Киіз Fest";
  • 29 сентября – соревнования по мини-футболу среди девочек;
  • 30 сентября – ярмарка сельскохозяйственной продукции по сниженным ценам и выставка изделий ремесленников, а также предпринимателей, получивших государственный безвозвратный грант;
  • 30 сентября – открытие мини футбольной площадки с искусственным покрытием;
  • 30 сентября – праздничное культурно-массовое мероприятие с участием звезд эстрады "Тараз – мой любимый город!".

Также два мероприятия пройдут 2 и 3 октября:

  • 2 октября – игра КВН на Кубок акима города "Сүйікті қалам Таразым!";
  • 3 октября – республиканский звездный футбол на Кубок акима города.

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