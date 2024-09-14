В День города алматинцы смогут увидеть праздничную подсветку телебашни "Кок-Тобе"

Жителей Алматы и гостей мегаполиса порадуют праздничной подсветкой телевышки "Кок-Тобе". Ее включат в День города, который в этом году будут отмечать в воскресенье, 15 сентября, сообщает Zakon.kz.

"Помимо посещения многочисленных развлекательных мероприятий, которые пройдут во всех районах мегаполиса, алматинцы и гости города в этот вечер смогут насладиться праздничным освещением визитной карточки города, которое станет завершающим поздравлением для всех жителей и туристов", – рассказали в акимате Алматы.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Напомним, торжественное архитектурное освещение телебашни подключили 30 августа 2024 года. Оно работает ежедневно с 20:00 и до 05:00.

В обычные дни башня подсвечивается прожекторами в фоновом режиме, а в праздники на ней подключается специальный мультимедийный видеоряд, который можно увидеть с 21:00 до 02:00.

31 августа 2024 года в акимате Алматы поделились кадрами праздничной иллюминации на телебашне "Кок-Тобе", которую запустили в честь Дня Конституции.