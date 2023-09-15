В каких алматинских ЖК не стоит покупать квартиры

Список жилых комплексов Алматы, не рекомендуемых для покупки жилья, обновлен. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе городского акимата.

Как говорится в сообщении за 14 сентября 2023 года, Управление градостроительного контроля пополнило список ЖК, не имеющих полного пакета документов.

МЖК "Баганашыл"

Бостандыкский район, с/т Мамыр, уч.138/2, 138/3.

Заказчик: физлицо.

Экспертное заключение – отсутствует.

Уведомление о начале СМР – отсутствует.

Целевое назначение: для ведения садоводства.

Подан иск на отмену исходных документов.

ЖК "Priority" клубный дом

Медеуский район, ул. Жамакаева, 194.

Заказчик: физлицо.

ЭП – отсутствует.

Экспертиза – отсутствует.

Уведомление о начале СМР – отсутствует.

Целевое назначение: для эксплуатации и обслуживания жилого дома.

Приняты меры по ст. 316 ч.1 КоАП с выдачей предписания.

Инициируется иск в суд на принудительное исполнение предписания.

"Sofia Village" таунхаус

Наурызбайский район, мкр. Карагайлы, АКХ Чапаево, уч.1115/1.

Заказчик: физлицо.

АПЗ – отсутствует.

Согласование ЭП – отсутствует.

Целевое назначение: для ведения личного подсобного хозяйства.

Приняты меры по ст. 316 ч.1 КРКоАП и выдано предписание об устранении нарушений.

ЖК "Питтсбург"

Алатауский район, мкр. Дархан, ул. Сабатаева, 24.

АПЗ: отсутствует.

Согласование ЭП: отсутствует.

Экспертиза: отсутствует.

Уведомление о СМР: отсутствует.

Целевое назначение: для промышленно-производственного здания. СМР не начаты.

ЖК "Sky Park"

Медеуский район, ул. Тайманова, 151.

Заказчик: ТОО Атриум Плюс.

АПЗ: отсутствует.

Согласование ЭП: отсутствует.

Экспертиза: отсутствует.

Уведомление о СМР: отсутствует.

Имеется решение о сносе строения. Целевое назначение: для эксплуатации и обслуживания административного здания, складских помещений, столовой, гаражей и столярного слесарного, сварочного цехов, СМР не начаты.

"Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие пакета документов, можно по справочному WhatsApp каналу Управления градостроительного контроля +7 705 89 66 000". Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы

В мае 2023 года сообщалось, что в ходе мониторинга интернет-ресурсов Управление градостроительного контроля Алматы выявило объявление о продаже квартир в жилом комплексе по адресу: пр. Достык, 170/1. Тогда алматинцев предостерегли от покупки недвижимости в ЖК по этому адресу.