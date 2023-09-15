В каких алматинских ЖК не стоит покупать квартиры
Как говорится в сообщении за 14 сентября 2023 года, Управление градостроительного контроля пополнило список ЖК, не имеющих полного пакета документов.
МЖК "Баганашыл"
Бостандыкский район, с/т Мамыр, уч.138/2, 138/3.
Заказчик: физлицо.
Экспертное заключение – отсутствует.
Уведомление о начале СМР – отсутствует.
Целевое назначение: для ведения садоводства.
Подан иск на отмену исходных документов.
ЖК "Priority" клубный дом
Медеуский район, ул. Жамакаева, 194.
Заказчик: физлицо.
ЭП – отсутствует.
Экспертиза – отсутствует.
Уведомление о начале СМР – отсутствует.
Целевое назначение: для эксплуатации и обслуживания жилого дома.
Приняты меры по ст. 316 ч.1 КоАП с выдачей предписания.
Инициируется иск в суд на принудительное исполнение предписания.
"Sofia Village" таунхаус
Наурызбайский район, мкр. Карагайлы, АКХ Чапаево, уч.1115/1.
Заказчик: физлицо.
АПЗ – отсутствует.
Согласование ЭП – отсутствует.
Целевое назначение: для ведения личного подсобного хозяйства.
Приняты меры по ст. 316 ч.1 КРКоАП и выдано предписание об устранении нарушений.
ЖК "Питтсбург"
Алатауский район, мкр. Дархан, ул. Сабатаева, 24.
АПЗ: отсутствует.
Согласование ЭП: отсутствует.
Экспертиза: отсутствует.
Уведомление о СМР: отсутствует.
Целевое назначение: для промышленно-производственного здания. СМР не начаты.
ЖК "Sky Park"
Медеуский район, ул. Тайманова, 151.
Заказчик: ТОО Атриум Плюс.
АПЗ: отсутствует.
Согласование ЭП: отсутствует.
Экспертиза: отсутствует.
Уведомление о СМР: отсутствует.
Имеется решение о сносе строения. Целевое назначение: для эксплуатации и обслуживания административного здания, складских помещений, столовой, гаражей и столярного слесарного, сварочного цехов, СМР не начаты.
"Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие пакета документов, можно по справочному WhatsApp каналу Управления градостроительного контроля +7 705 89 66 000". Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы
В мае 2023 года сообщалось, что в ходе мониторинга интернет-ресурсов Управление градостроительного контроля Алматы выявило объявление о продаже квартир в жилом комплексе по адресу: пр. Достык, 170/1. Тогда алматинцев предостерегли от покупки недвижимости в ЖК по этому адресу.