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В каких ЖК Алматы не рекомендуют покупать жилье: обновленный список

Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья , фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 09:55 Фото: freepik
6 июня 2024 года пресс-служба акимата Алматы предоставила обновленный список городских жилых комплексов (ЖК), не рекомендуемых для покупки, сообщает Zakon.kz.

Управление градостроительного контроля подчеркивает, что на сегодня список состоит из 45 комплексов:

"Реестр пополнился рядом ЖК, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, либо возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями".

Стоит отметить, что в список также вошли объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато.

"Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по справочному WhatsApp-каналу: +7 705 89 66 00".Управление градостроительного контроля Алматы

Алатауский район

1. ЖК "Питтсбург", мкр. Дархан, ул. Сабатаева, 24.

2. МЖК ORDA CITY, мкр. Теректы, ул. Айналмалы, уч. 183.

3. МЖК Dostar Deluxe, мкр. Мадениет, 185/8.

Алмалинский район

4. ЖК Auezov Apartaments, ул. Карасай батыра, 183/19

5. ЖК Tole BI Residence, ул. Аносова, 103 "Б".

Наурызбайский район

6. ЖК Apple Park, ул. Сейдимбек, уч.105/6.

7. ЖК "Люксембург", мкр. Каргалы, улица Кали Надырова, уч. 71, 73, 75.

8. ЖК "Мунартау", ул. Сейдимбек, уч. уч. 100/2, 100/3, 100/4.

9. Таунхаус по адресу: мкр. Карагайлы, 2-е отделение.

10. Коттеджный городок Sofia Village, мкр. Карагайлы, АКХ Чапаево, уч.1115/1.

11. ЖК Flora, мкр. Тастыбулак, ул.Таутаган, уч. 6, 8, 10.

12. ЖК Lantana, Большой алматинский сельский округ.

13. ЖК "Французский дом", мкр. Карагайлы, АКХ Чапаево, уч. 426.

14. МЖК по адресу: ул. Кенесары хан, уч. 98.

15. Блокированный дом по адресу: мкр. Карагайлы, ул. Куралай, дом 37.

16. ЖК Royal Time, ул. Кенесары хана, 145.

Бостандыкский район

17. МЖК "Баганашыл" с/т Мамыр, уч.138/2, 138/3, 138/4, 138/5.

18. ЖК "Швейцария", мкр. Нурлытау, уч.1480/1, 1480/10, 1480/8, 1480/6, 1480/23, 1480/22.

19. Клубный дом "Rich", мкр. Мирас, 24/1, 24/2

20. ЖК Graff, мкр. Ремизовка, пер. 7, уч. 71, 73, 75.

21. МЖД по адресу: мкр. Ерменсай, ул.Жангир хана 46.

22. Клубный дом Pine Hills, мкр. Ерменсай, пер. 7, уч. 8/1.

23. Клубный дом по адресу: мкр. Нур-Алатау, ул. К.Тауасарулы, дом. 71/21.

24. Блокированный дом по адресу: мкр. Аскар тау ул. Жансая, 17Б.

25. ЖК EVIM NOVO, мкр. Каргалы, ул. Кенесары хан, д. 85/3.

26. ЖК "Баракат", мкр. Нур Алатау, ул. К. Тауасарулы, уч. 71/5, 71/6.

27. Таунхаус по адресу: мкр. Ерменсай, ул. Жангир Хана, 39, 41.

28. Клубный дом по адресу: мкр. Нур Алатау, ул. Баязитовой, уч. 13.

29. Клубный дом по адресу: пр. Аль-Фараби, уч. 128/3.

30. ЖК Montblanc, мкр. Ерменсай, переулок 7, участок 8.

Медеуский район

31. Клубный дом Sky Club House, ул. Фонвизина, 28.

32. Клубный дом Priority, ул. Жамакаева, 194.

33. ЖК по адресу: пр. Достык, 170/1.

34. Клубный дом Maison, ул. Шашкина, 42/1.

35. Клубный дом Demeu Residence, Горный Гигант, уч. 192.

36. Клубный дом Pine Hill Residence, ул. 2, уч. 33.

37. Клубный дом Alma Garden, ул. 6, уч. 7, 9.

38. Клубный дом Chelsea Club House, ул. Сызганова, 27.

39. ЖК Domino Life, ул. Жамакаева, 308.

40. МЖД Monterosa, ул. Оспанова, уч. 83/26.

41. Таунхаус по адресу: ул.3, уч.12.

42. Таунхаус по адресу: ул. Оспанова, 89/10.

43. МЖД по адресу: ул. Нурмагамбетова, 374/1 18.

44. Клубный дом Damac House, ул. Оспанова, 54.

45. Клубный дом Compositor, ул. Жамакаева 210.

C аналогичным заявлением к алматинцам обращались в начале года. Тогда список состоял из следующих ЖК.

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