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Сельские учителя в Туркестанской области выходят на трассу из-за проблем с интернетом

Из-за проблем с интернетом в селе Аккум учителя выходят на трассу Фото: otyrar.kz
Школьные учителя из села Аккум в Туркестанской области вынуждены ежедневно выходить с ноутбуками к ближайшей трассе, чтобы заполнить электронные журналы. Это единственное место в селе, где есть интернет-сигнал, сообщает Zakon.kz.

По информации Otyrar.kz, в селе Аккум уже давно проблемы с интернетом и связью: школьники учат информатику только в теории, а чтобы сделать звонок по сотовому телефону, приходится подниматься в горы.

Сложнее всего учителям сельской школы: они должны каждый день заполнять электронные журналы, а единственное место с надежным интернет-соединением расположено возле ближайшей трассы. Педагоги получают выговоры за то, что не могут оперативно открыть электронные письма, которые им присылают из областного центра. В самой школе есть интернет, но трафик ограничен 10 Гб в месяц – этого хватает на три дня, а скорость соединения очень низкая. Учителя жалуются, что работают в таком режиме уже более двух лет.

Местные власти в курсе ситуации: чиновники говорят, что в селе установили спутниковую станцию, но это мало что изменило. Для нормального интернет-соединения необходима 45-метровая вышка, но договориться с оператором сотовой связи о ее установке не удалось. Провести в село оптику планируют только в следующем году.

Ранее казахстанский депутат предложил радикальное решение проблем с интернетом в стране.

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