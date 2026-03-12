Неприятный запах и плохая еда: скандал в сельской школе Туркестанской области

В Туркестанской области родители пришли выяснить, почему в школьной столовой плохо кормят, сообщает Zakon.kz.

Они рассказали КТК, что дети нередко получают отравление. Поэтому взрослые и решили прийти и своими глазами увидеть, что подают учащимся.

"Эта еда, которую здесь дают детям, спагетти, суп, остается нетронутой! Дети говорят, от супа идет неприятный запах. Потом был морковный салат. Я как раз пришла проверить и посмотреть, что ест мой ребенок. Морковь была вся увядшая, как будто этому салату уже неделя!" Макпал Жолдасбаева

Возмущенные родители села Бадам попытались пройти в пищеблок. Однако дорогу им преградили сотрудники школы. Началась перепалка и скандал. Пришлось вызывать сотрудников отдела образования и даже полицию. Все длилось около часа. За это время, говорят родители, в столовой уже успели навести порядок. А вот от неприятного запаха, который стоит в школе, избавиться не удалось. Оказалось, зловоние по коридорам идет из туалета. В нем сломаны все сливные бачки. Септик выкопан слишком близко к зданию, а систему вентиляции и вовсе не установили. Поэтому запах из туалета заполняет коридоры и классы.

Директор школы на претензии заявила, что столовая всегда под контролем специалистов из бракеражной комиссии. А вот с туалетами решить проблему пока не удается.

"Мы уже два года направляем заявки по поводу туалета. В результате в прошлом учебном году была составлена смета. После этого из областного управления образования запросили финансирование. Строительство запланировано на этот учебный год. Сумма составляет около 83 млн тенге". Директор средней школы им. С. Сейфуллина Сауле Омаш

Ранее депутат предложил закрепить личную ответственность директоров за школьное питание.