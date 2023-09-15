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Число автомобилей в Казахстане превысило пять миллионов

Число автомобилей в Казахстане превысило 5 млн Фото: akorda.kz
По состоянию на 1 августа количество автомобилей, зарегистрированных в Казахстане, превысило 5 млн единиц, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, за июль в стране поставили на учет 169,3 тыс. авто – в 1,8 раза больше, чем в июле 2022-го. По состоянию на 1 августа в Казахстане насчитывалось 5 млн 15 200 зарегистрированных автомобилей, из них 87,9% – легковые, 10% – грузовые и 2,1% – автобусы.

За год общее число автомобилей в республике выросло на 15%. Больше всего в Казахстане легковых машин с объемом двигателя 1500-2000 см³ (45,1%), меньше всего – с двигателем объемом более 4000 см³ (1,9%).

"Самое большое количество легковых автомобилей с объемом двигателя от 1500 до 2000 см³ в Алматинской области – 223 тыс. ед., в Алматы – 200,7 тыс. ед., в Астане – 153,7 тыс. ед., в Карагандинской области – 151 тыс. ед. и в ВКО – 137,4 тыс. единиц", – поделились данными статистики.

Ранее стало известно, какие автомобили наиболее популярны у казахстанских водителей.

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