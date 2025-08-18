Что для бизнесменов упростили в Казахстане

В Казахстане количество субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) превысило 2,1 млн. Об этом сегодня, 18 августа 2025 года, проинформировали в пресс-службе правительства, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что с 2021 года в Казахстане реализуется поэтапная регуляторная политика, направленная на упрощение предпринимательской деятельности. 6 апреля 2024 года принят закон о ведении бизнеса, усовершенствовавший госконтроль и отменивший более 10 тыс. избыточных требований.

По данным Генеральной прокуратуры, контрольная нагрузка на бизнес снизилась на 58% по сравнению с 2019 годом. Дополнительно 30 декабря 2024 года был введен механизм "прокурорского фильтра", обеспечивающий согласование любых ограничительных и запретительных мер с прокурорами.

"Повышается доступность и предсказуемость лицензирования: до конца 2025 года планируется пересмотр квалификационных требований для получения различных лицензий и разрешений, а также оптимизация процедур и сроков их оформления. Бизнес освобожден от сдачи ряда отчетностей, при этом из 381 информационного инструмента в 58 сферах деятельности оптимизировано 49% и автоматизировано 37%. В результате принимаемых мер количество субъектов МСБ по сравнению с 2024 годом выросло на 4,7%, или на 96 209 предприятий, и достигло 2 125 003 единиц. Доля МСБ в экономике увеличилась на 0,9 п.п. и составила 38,6%, а объем выпуска продукции субъектами МСБ достиг 18,7 трлн тенге, увеличившись на 11,4%", – рассказали в пресс-службе правительства.

Согласно поручению президента, подходы к взаимодействию государства с бизнесом тоже меняются – от контроля к партнерству.

"С 1 апреля 2025 года обновлено мобильное приложение eGov Business – современный цифровой ассистент для поддержки предпринимателей. Платформа автоматизирует процессы оказания государственных услуг, мер поддержки и сервисов "Электронного правительства" через мобильные устройства. Среди новых сервисов доступны регистрация предприятия, налоговый календарь, получение электронных сертификатов и цифровое подписание документов". Пресс-служба правительства

