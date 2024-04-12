На мусорном полигоне в Павлодарской области незаконно работали иностранцы

Сотрудники миграционной полиции установили нарушителей в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант". 10 граждан Узбекистана незаконно работали на мусорном полигоне, сообщает Zakon.kz.

Всех задержанных доставили в полицию для установления личности и проведения проверочных мероприятий.



"После установления личностей граждан они будут привлечены к ответственности в рамках, установленных законодательством. Работодатель привлечен к административной ответственности за привлечение иностранной рабочей силы с нарушением законодательства РК. На него наложен штраф в размере 100 МРП", – сообщил начальник миграционной службы УП города Павлодара Гомар Шабиденов.

Ранее в Комитете национальной безопасности сообщили Zakon.kz о выявлении поддельных паспортов у иностранных граждан, прибывших в Алматы. По официальным данным, 1 марта 2024 года в Международном аэропорту Алматы при осуществлении пограничного контроля задержаны два иностранца, предъявивших поддельные документы Франции.