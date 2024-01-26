Казахстанцам напомнили важную деталь при оплате за проезд по платной дороге

Начальник службы по работе с пользователями АО "НК "КазАвтоЖол" Марат Есперов сегодня, 26 января 2024 года, напомнил казахстанцам важную деталь при оплате за проезд по платной дороге, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что на сегодняшний день в стране функционируют 17 платных участков. Из них 13 участков оснащены открытой системой взимания платы. То есть на данных участках отсутствуют пункты взимания платы и шлагбаумы. Проезд по платным участкам фиксируется на контрольных арках, водители должны самостоятельно проверять и пополнять свой баланс государственного регистрационного номерного знака.

"В случае, если вы проехали по платному участку и не оплатили проезд, вам необходимо в течение семи дней осуществить оплату. При неуплате на восьмой день начисляется штраф в размере 5 минимальных расчетных показателей для физлиц и 10 МРП – для юрлиц". Марат Есперов

По его словам, для того, чтобы позволить оперативно и в полном объеме в установленные законодательством сроки производить сборы и взыскивать задолженность, у нас работает служба по работе с пользователями.

Чтобы снизить уровень задолженности, служба применяет следующие механизмы: обзвон;

массовая рассылка SMS;

взыскание задолженности с пользователя на основании исполнительной надписи нотариуса;

направление материала в Комитет транспорта при превышении срока уплаты.

Подробнее о том, как оплатить проезд по платной дороге, на которой нет шлагбаумов, и не получить штраф, можете узнать в видеоролике.

"Проверить свой баланс или получить информацию о задолженности за проезд можно в мобильном приложении Sapar или в колл-центре по номеру "1403", – добавили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол".

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