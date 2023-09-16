Медики напомнили различия гриппа, ОРВИ и коронавируса

В наступающий эпидемсезон врачи напомнили о наиболее распространенных симптомах, инкубационных периодах и продолжительности заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Врач-терапевт Ирина Андреева объяснила различия между заболеваниями.

"Симптомы невозможно четко дифференцировать. И, в конечном счете, только тест на коронавирус или визит к врачу могут внести ясность. Однако различия все же существуют, например, в частоте симптомов заболевания", – отметила Андреева МедикФорум.

Простуда

Симптомы:

насморк

кашель

больное горло

Бывает, но реже:

повышенная температура или

высокая температура

Инкубационный период: инкубационный период может сильно различаться и составляет от двух до 14 дней.

Продолжительность и заразность: простуда обычно заразна в течение недели.

COVID-19

Симптомы:

кашель

насморк

боль в горле

лихорадка

Также может возникнуть:

головная боль и боли в теле

общая слабость

одышка

Реже, но возможны такие признаки заболевания, как:

тошнота

боль в животе

диарея

конъюнктивит

кожная сыпь

набухание лимфатических узлов

Инкубационный период: в среднем составляет от четырех до шести дней.

Продолжительность: продолжительность болезни зависит от ее тяжести.

"Способность заразиться значительно снижается через десять дней после появления симптомов при легкой и среднетяжелой форме заболевания. Однако у некоторых пациентов с тяжелым заболеванием ухудшение состояния наблюдается через 8–15 дней после начала заболевания", – объясняет Андреева.

Грипп

Симптомы:

Хотя симптомы простуды схожи с симптомами коронавирусной инфекции, они существенно отличаются от симптомов гриппа.

Грипп проявляется:

лихорадкой

головная боль и/или боли в теле

Также могут возникнуть следующие симптомы:

сухой, раздражающий кашель

общая слабость

пот

насморк

тошнота

рвота

диарея

Инкубационный период: короткий и составляет в среднем всего один-два дня.

Продолжительность и инфекция: продолжительность болезни обычно составляет пять-семь дней. Однако у пациентов с тяжелым заболеванием ухудшение часто происходит примерно через три-десять дней после появления симптомов.

"Особенно страдают пожилые люди. Больные гриппом заразны в течение недели после появления первых признаков заболевания".

Ранее врачи напомнили простые советы, которые помогут избежать болезней в сезон простуд.