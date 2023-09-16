Медики напомнили различия гриппа, ОРВИ и коронавируса
Врач-терапевт Ирина Андреева объяснила различия между заболеваниями.
"Симптомы невозможно четко дифференцировать. И, в конечном счете, только тест на коронавирус или визит к врачу могут внести ясность. Однако различия все же существуют, например, в частоте симптомов заболевания", – отметила Андреева МедикФорум.
Простуда
Симптомы:
- насморк
- кашель
- больное горло
Бывает, но реже:
- повышенная температура или
- высокая температура
Инкубационный период: инкубационный период может сильно различаться и составляет от двух до 14 дней.
Продолжительность и заразность: простуда обычно заразна в течение недели.
COVID-19
Симптомы:
- кашель
- насморк
- боль в горле
- лихорадка
Также может возникнуть:
- головная боль и боли в теле
- общая слабость
- одышка
Реже, но возможны такие признаки заболевания, как:
- тошнота
- боль в животе
- диарея
- конъюнктивит
- кожная сыпь
- набухание лимфатических узлов
Инкубационный период: в среднем составляет от четырех до шести дней.
Продолжительность: продолжительность болезни зависит от ее тяжести.
"Способность заразиться значительно снижается через десять дней после появления симптомов при легкой и среднетяжелой форме заболевания. Однако у некоторых пациентов с тяжелым заболеванием ухудшение состояния наблюдается через 8–15 дней после начала заболевания", – объясняет Андреева.
Грипп
Симптомы:
Хотя симптомы простуды схожи с симптомами коронавирусной инфекции, они существенно отличаются от симптомов гриппа.
Грипп проявляется:
- лихорадкой
- головная боль и/или боли в теле
Также могут возникнуть следующие симптомы:
- сухой, раздражающий кашель
- общая слабость
- пот
- насморк
- тошнота
- рвота
- диарея
Инкубационный период: короткий и составляет в среднем всего один-два дня.
Продолжительность и инфекция: продолжительность болезни обычно составляет пять-семь дней. Однако у пациентов с тяжелым заболеванием ухудшение часто происходит примерно через три-десять дней после появления симптомов.
"Особенно страдают пожилые люди. Больные гриппом заразны в течение недели после появления первых признаков заболевания".
Ранее врачи напомнили простые советы, которые помогут избежать болезней в сезон простуд.