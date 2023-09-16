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Медики напомнили различия гриппа, ОРВИ и коронавируса

Медики напомнили признаки отличия гриппа, ОРВИ и коронавируса Фото: pixabay
В наступающий эпидемсезон врачи напомнили о наиболее распространенных симптомах, инкубационных периодах и продолжительности заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Врач-терапевт Ирина Андреева объяснила различия между заболеваниями.

"Симптомы невозможно четко дифференцировать. И, в конечном счете, только тест на коронавирус или визит к врачу могут внести ясность. Однако различия все же существуют, например, в частоте симптомов заболевания", – отметила Андреева МедикФорум.

Простуда

Симптомы:

  • насморк
  • кашель 
  • больное горло

Бывает, но реже:

  • повышенная температура или
  • высокая температура

Инкубационный период: инкубационный период может сильно различаться и составляет от двух до 14 дней.

Продолжительность и заразность: простуда обычно заразна в течение недели.

COVID-19

Симптомы:

  • кашель
  • насморк
  • боль в горле 
  • лихорадка

Также может возникнуть:

  • головная боль и боли в теле
  • общая слабость 
  • одышка

Реже, но возможны такие признаки заболевания, как:

  • тошнота
  • боль в животе
  • диарея
  • конъюнктивит
  • кожная сыпь
  • набухание лимфатических узлов 

Инкубационный период: в среднем составляет от четырех до шести дней.

Продолжительность: продолжительность болезни зависит от ее тяжести.

"Способность заразиться значительно снижается через десять дней после появления симптомов при легкой и среднетяжелой форме заболевания. Однако у некоторых пациентов с тяжелым заболеванием ухудшение состояния наблюдается через 8–15 дней после начала заболевания", – объясняет Андреева.

Грипп

Симптомы:

Хотя симптомы простуды схожи с симптомами коронавирусной инфекции, они существенно отличаются от симптомов гриппа.

Грипп проявляется:

  • лихорадкой
  • головная боль и/или боли в теле 

Также могут возникнуть следующие симптомы:

  • сухой, раздражающий кашель
  • общая слабость
  • пот
  • насморк
  • тошнота
  • рвота 
  • диарея

Инкубационный период: короткий и составляет в среднем всего один-два дня.

Продолжительность и инфекция: продолжительность болезни обычно составляет пять-семь дней. Однако у пациентов с тяжелым заболеванием ухудшение часто происходит примерно через три-десять дней после появления симптомов.

"Особенно страдают пожилые люди. Больные гриппом заразны в течение недели после появления первых признаков заболевания". 

Ранее врачи напомнили простые советы, которые помогут избежать болезней в сезон простуд.

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