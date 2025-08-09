Тысячи жителей Шымкента вышли на общегородской субботник
В Шымкенте с марта в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" каждую неделю проходят общегородские субботники. Они продлятся до конца года и охватят все районы, сообщает Zakon.kz.
9 августа в уборке города приняли участие более 3 765 жителей. С помощью 243 единиц спецтехники с улиц мегаполиса вывезли свыше 174 тонн мусора.
В этот день горожане провели следующие работы:
- очистили русла и берега рек;
- собрали бытовой мусор;
- обрезали сухие кустарники;
- скосили траву;
- очистили ирригационные арыки и пешеходные дорожки.
К акции присоединились сотрудники районных акиматов, городских управлений, территориальных департаментов, активисты, волонтеры и неравнодушные горожане.
По утвержденному плану мероприятия будут проходить еженедельно до конца года.
Напомним, в Шымкенте разработан План работы на 2025-2029 годы, предусматривающий системную работу по благоустройству, озеленению и улучшению экологической ситуации.
