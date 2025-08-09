#АЭС в Казахстане
Общество

Тысячи жителей Шымкента вышли на общегородской субботник

обрезка деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 15:55 Фото: акимат Шымкента
В Шымкенте с марта в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" каждую неделю проходят общегородские субботники. Они продлятся до конца года и охватят все районы, сообщает Zakon.kz.

9 августа в уборке города приняли участие более 3 765 жителей. С помощью 243 единиц спецтехники с улиц мегаполиса вывезли свыше 174 тонн мусора.

Фото: акимат Шымкента

В этот день горожане провели следующие работы:

  • очистили русла и берега рек;
  • собрали бытовой мусор;
  • обрезали сухие кустарники;
  • скосили траву;
  • очистили ирригационные арыки и пешеходные дорожки.

Фото: акимат Шымкента

К акции присоединились сотрудники районных акиматов, городских управлений, территориальных департаментов, активисты, волонтеры и неравнодушные горожане.

Фото: акимат Шымкента

По утвержденному плану мероприятия будут проходить еженедельно до конца года.

Фото: акимат Шымкента

Напомним, в Шымкенте разработан План работы на 2025-2029 годы, предусматривающий системную работу по благоустройству, озеленению и улучшению экологической ситуации.

Андрей Дюсупов
