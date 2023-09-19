Старый вид мошенничества вернулся в Казахстан
Отметим, что в Казахстане о подобных попытках мошенничества стало известно еще в ноябре 2022 года. Тогда оформлять крупные суммы в кредит предлагали через WhatsApp.
Эксперты stopfake.kz объяснили, почему казахстанцам не нужно верить в подобные щедрые предложения. Для начала стоит обратить внимание на сам текст рассылки.
Фото: Facebook/proastana
Определенные опасения вызывает:
- во-первых, в тексте рассылаемого в соцсетях сообщения говорится, что займы планирует выдавать не банк или какая-то финансовая организация, а частное лицо;
- во-вторых, валюта займа указана не в казахстанских тенге, а в кыргызских сомах. Все это вызывает определенные опасения.
"Поиск в Сети позволил узнать, что подобные предложения оформить крупные займы от частного лица не редкость за рубежом. К примеру, в Сингапуре таким образом работают мошенники. Связавшихся с ними заинтересованных "заемщиков" они просят отправить на указанный счет некую комиссию за оформление кредита, а после этого пропадают – перестают отвечать на звонки и сообщения", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Сети встречаются истории людей, заподозривших неладное и отказавшихся отправлять какие-либо суммы лжекредиторам. В таких случаях люди сталкивались с шантажом и угрозами обнародовать их персональные данные.
Для того, чтобы обезопасить себя от мошенников, казахстанцам настоятельно рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, которые они получают в соцсетях и мессенджерах.
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Ранее сообщалось, что мошенники нашли очередной способ отнимать деньги у доверчивых казахстанцев: теперь они распространяют фишинговые ссылки под видом "голосования в конкурсе". Подробнее можете узнать по ссылке выше.