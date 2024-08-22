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Мошенники уговорили акмолинца взять многомиллионный кредит

Мошенники уговорили акмолинца взять в кредит 13 миллионов тенге, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 20:25 Фото: pixabay
Мошенники вынудили жителя Акмолинской области оформить в кредит 13 млн тенге и перевести им деньги, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, заявление о мошенничестве поступило от 53-летнего мужчины. По его словам, 30 июля ему позвонили неизвестные лица. Один из них представился оператором сотовой связи, другой сотрудником правоохранительных органов, третий банковским работником.

"Под предлогом предотвращения несанкционированной кражи денежных средств с его счета они вынудили потерпевшего оформить кредиты в различных банках на общую сумму 13 млн 796 тыс. тенге и перевести их на предоставленные ими счета. Сельчанин осознал, что обманулся, после того, как перевел им деньги", – отметили стражи порядка.

Полиция начала досудебное расследование. Ими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности преступников и их дальнейшее задержание.

Мошенники направили свои схемы в сторону Антикоррупционной службы, они рассылают сообщения казахстанцам от ее имени.

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