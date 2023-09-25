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Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 26 сентября

Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 26 сентября Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 26 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием антициклона на большей части РК ожидается погода без осадков. По прогнозу синоптиков, лишь на севере, востоке страны под влиянием атмосферных фронтов сохраняются дожди, на востоке – осадки (дождь, мокрый снег).

По республике ожидается ночью и утром – туман, на юго-западе, юге, востоке – порывистый ветер.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +19+21°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +19+21°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +27+29°С.

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