Производство куриного яйца резко сократилось в Казахстане
Фото: primeminister.kz
По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане за восемь месяцев на 2,1% снизилось производство куриных яиц, сообщает Zakon.kz.
С начала 2023 года в стране произведено 3 328,1 млн шт куриных яиц – это на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (3 398,7 млн шт.)
"В разрезе регионов наибольшие объемы выпуска куриных яиц приходятся на Акмолинскую область – более 490,8 млн штук. В тройке лидирующих регионов также Северо-Казахстанская (483,4 млн штук) и Карагандинская области (456,4 млн штук)".Бюро национальной статистики РК
В Бюро национальной статистики уточнили, что по потреблению продуктов, в среднем на душу населения в месяц приходится 17 шт яиц.
Средняя цена за десяток яиц составляет 461 тенге (І категория).
Ранее эксперты рассказали, насколько могут вырасти цены на товары из-за снижения курса тенге.
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