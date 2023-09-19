Производство куриного яйца резко сократилось в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане за восемь месяцев на 2,1% снизилось производство куриных яиц, сообщает Zakon.kz.

С начала 2023 года в стране произведено 3 328,1 млн шт куриных яиц – это на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (3 398,7 млн шт.)

"В разрезе регионов наибольшие объемы выпуска куриных яиц приходятся на Акмолинскую область – более 490,8 млн штук. В тройке лидирующих регионов также Северо-Казахстанская (483,4 млн штук) и Карагандинская области (456,4 млн штук)". Бюро национальной статистики РК

В Бюро национальной статистики уточнили, что по потреблению продуктов, в среднем на душу населения в месяц приходится 17 шт яиц.

Средняя цена за десяток яиц составляет 461 тенге (І категория).

Ранее эксперты рассказали, насколько могут вырасти цены на товары из-за снижения курса тенге.