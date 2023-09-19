Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Производство куриного яйца резко сократилось в Казахстане

производство куриного яйца в Казахстане Фото: primeminister.kz
По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане за восемь месяцев на 2,1% снизилось производство куриных яиц, сообщает Zakon.kz.

С начала 2023 года в стране произведено 3 328,1 млн шт куриных яиц – это на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (3 398,7 млн шт.)

"В разрезе регионов наибольшие объемы выпуска куриных яиц приходятся на Акмолинскую область – более 490,8 млн штук. В тройке лидирующих регионов также Северо-Казахстанская (483,4 млн штук) и Карагандинская области (456,4 млн штук)".Бюро национальной статистики РК

В Бюро национальной статистики уточнили, что по потреблению продуктов, в среднем на душу населения в месяц приходится 17 шт яиц.

Средняя цена за десяток яиц составляет 461 тенге (І категория).

Ранее эксперты рассказали, насколько могут вырасти цены на товары из-за снижения курса тенге.

Читайте также

Минздрав РК отреагировал на нападение на медиков в Талгарской больнице
Минздрав РК отреагировал на нападение на медиков в Талгарской больнице
Оксана Житникова
Бюро национальной статистики Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Налог на ТС
Отмена транспортного налога в РК влечет скрытый налог на автовладельцев, только в 10 раз больше
В Астане пенсионерка перерезала веревку промышленному альпинисту
В Астане пенсионерка перерезала веревку промышленному альпинисту
Жители Шымкента обратились к новому акиму с необычной просьбой
Жители Шымкента обратились к новому акиму с необычной просьбой
В Казахстане изменят правила приема в общеобразовательные школы
В Казахстане изменят правила приема в общеобразовательные школы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления