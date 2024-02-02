Действительно ли цена куриных яиц имеет сезонный характер

Наблюдая за ценами на продовольственные товары, редакция Zakon.kz проанализировала данные Бюро национальной статистики РК по производству и стоимости яиц в динамике за последние три года в разных городах Казахстана.

По данным Министерства сельского хозяйства РК, в стране функционирует 65 птицефабрик, из которых 34 – яичного направления. Сегодня они полностью закрывают потребности внутреннего рынка, излишки направляют на экспорт.

Птиц больше – яиц меньше

По данным Бюро нацстатистики, численность птиц на конец 2023 года составляет 56 млн голов, что соответствует уровню 1990 года, когда в стране насчитывалось порядка 60 млн птиц. В 2023 году в общей сложности произведено 4,9 млрд куриных яиц против 5 млрд штук в 2022 году.

Следует отметить, что, несмотря на увеличение количества птиц на сельхозпредприятиях на 17,3%, производство яиц снизилось на 2,5% (в 2022 – 3,7 млрд, в 2023 – 3,6 млрд штук). В личных подсобных хозяйствах также наблюдается увеличение количества птиц на 3,8%, однако производство упало на 1,1%.

Экспорт за 11 месяцев 2023 года составил 186,6 млн, импорт – 264,1 млн штук. Среднее потребление яиц на одного казахстанца в 2021 году составляло 193,9 штук, в 2022 году – 194,6 шт.

Учитывая данные статистики, можно сделать выводы, что в Казахстане за последние годы увеличилась численность птиц (ежегодный рост с 1996 года), растет производство и потребление яиц.

Сезонный рост цен на продукты

Вместе с ростом производства растет и цена на популярный пищевой продукт. Так, если на январь 2021 года десяток яиц 1 категории стоил 396 тенге, то сейчас цена может достигать 566 тенге. Домашние куриные яйца продают в среднем по 85-90 тенге за шт., 800-900 тенге за десяток.

На днях, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса, министр торговли Арман Шаккалиев рассказал, что в стране наблюдается сезонный рост цен на социально значимые товары, за месяц на 0,2%. Он рекомендовал казахстанцам относиться спокойно к тому, что "летом яйца дешевеют, а зимой дорожают".

Если проследить динамику цен на этот продукт с 2021-го по 2023 год, то выглядит она следующим образом:

График: Zakon.kz

В начале 2021 года цена на яйца I категории (10 шт.) составляла 396 тенге, достигнув пика в 415 тенге в апреле. Затем мы наблюдаем спад в летнее время (до 352 тенге) и снова рост с октября по декабрь – до 392 тенге.

На январь 2022 года цена десятка яиц первой категории составила 385 тенге, к концу года выросла до 481 тенге. Сезонные колебания не носили ярко выраженный характер, однако имело место незначительное снижение цен в мае-июне, затем снова рост.

В начале 2023 года цена на этот продукт составляла 486 тенге за 10 шт., снизившись в летний период до 453 тенге. Начиная с сентября, цены начали идти в рост, в декабре цена за десяток увеличилась до 541 тенге.

В региональном разрезе

Анализируя статданные по стоимости куриных яиц в региональном разрезе страны, также можно отметить сезонные колебания цен на данный продукт.

Так, в январе 2021 года наибольшая стоимость за десяток наблюдалась в столице Казахстана (448 тенге), Алматы (459 тенге) и Актау (444 тенге). В середине года в Алматы цена на продукт поднялась до 487 тенге, а в столице, напротив, снизилась на 13 тенге. Самая низкая цена на куриное яйцо была в Караганде – 220 тенге.

В 2023 году цены на продукт выросли по сравнению с 2021 годом: в некоторых городах Казахстана – более чем на 130 тенге. Так, в Астане в январе была зафиксирована цена 585 тенге за 10 шт., в Алматы – 460 тенге, по стране самая низкая цена на продукт была в этот период в Шымкенте – 412 тенге. С июня по август в Астане цена на куриные яйца держалась на уровне 554 тенге (10 шт.), в Алматы – 482 тенге, в Шымкенте – поднялась до 434 тенге. В декабре в этих мегаполисах цена на продукт поднялась до 595 тенге, 580 тенге, 465 тенге, соответственно.

Резюмируя, можно заметить, что, несмотря на рост, цены на куриные яйца в целом наглядно демонстрируют сезонный характер стоимости данного продукта. В апреле после Пасхи спрос на яйца падает. Затем на рынок со своим товаром выходят мелкие хозяйства, когда начинают нестись куры в частных подворьях. В результате наблюдается постепенное снижение цен на яйца, которое длится до сентября. Ближе к зиме цена на этот социально значимый продукт снова поднимается.