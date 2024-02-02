Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Действительно ли цена куриных яиц имеет сезонный характер

Действительно ли цена яиц имеет сезонный характер Фото: Zakon.kz
Наблюдая за ценами на продовольственные товары, редакция Zakon.kz проанализировала данные Бюро национальной статистики РК по производству и стоимости яиц в динамике за последние три года в разных городах Казахстана.

По данным Министерства сельского хозяйства РК, в стране функционирует 65 птицефабрик, из которых 34 – яичного направления. Сегодня они полностью закрывают потребности внутреннего рынка, излишки направляют на экспорт.

Птиц больше – яиц меньше

По данным Бюро нацстатистики, численность птиц на конец 2023 года составляет 56 млн голов, что соответствует уровню 1990 года, когда в стране насчитывалось порядка 60 млн птиц. В 2023 году в общей сложности произведено 4,9 млрд куриных яиц против 5 млрд штук в 2022 году.

Следует отметить, что, несмотря на увеличение количества птиц на сельхозпредприятиях на 17,3%, производство яиц снизилось на 2,5% (в 2022 – 3,7 млрд, в 2023 – 3,6 млрд штук). В личных подсобных хозяйствах также наблюдается увеличение количества птиц на 3,8%, однако производство упало на 1,1%.

Экспорт за 11 месяцев 2023 года составил 186,6 млн, импорт – 264,1 млн штук. Среднее потребление яиц на одного казахстанца в 2021 году составляло 193,9 штук, в 2022 году – 194,6 шт.

Учитывая данные статистики, можно сделать выводы, что в Казахстане за последние годы увеличилась численность птиц (ежегодный рост с 1996 года), растет производство и потребление яиц.

Сезонный рост цен на продукты

Вместе с ростом производства растет и цена на популярный пищевой продукт. Так, если на январь 2021 года десяток яиц 1 категории стоил 396 тенге, то сейчас цена может достигать 566 тенге. Домашние куриные яйца продают в среднем по 85-90 тенге за шт., 800-900 тенге за десяток.

На днях, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса, министр торговли Арман Шаккалиев рассказал, что в стране наблюдается сезонный рост цен на социально значимые товары, за месяц на 0,2%. Он рекомендовал казахстанцам относиться спокойно к тому, что "летом яйца дешевеют, а зимой дорожают".

Если проследить динамику цен на этот продукт с 2021-го по 2023 год, то выглядит она следующим образом:

Действительно ли цена яиц имеет сезонный характер

График: Zakon.kz

В начале 2021 года цена на яйца I категории (10 шт.) составляла 396 тенге, достигнув пика в 415 тенге в апреле. Затем мы наблюдаем спад в летнее время (до 352 тенге) и снова рост с октября по декабрь – до 392 тенге.

На январь 2022 года цена десятка яиц первой категории составила 385 тенге, к концу года выросла до 481 тенге. Сезонные колебания не носили ярко выраженный характер, однако имело место незначительное снижение цен в мае-июне, затем снова рост.

В начале 2023 года цена на этот продукт составляла 486 тенге за 10 шт., снизившись в летний период до 453 тенге. Начиная с сентября, цены начали идти в рост, в декабре цена за десяток увеличилась до 541 тенге.

В региональном разрезе

Анализируя статданные по стоимости куриных яиц в региональном разрезе страны, также можно отметить сезонные колебания цен на данный продукт.

Так, в январе 2021 года наибольшая стоимость за десяток наблюдалась в столице Казахстана (448 тенге), Алматы (459 тенге) и Актау (444 тенге). В середине года в Алматы цена на продукт поднялась до 487 тенге, а в столице, напротив, снизилась на 13 тенге. Самая низкая цена на куриное яйцо была в Караганде – 220 тенге.

В 2023 году цены на продукт выросли по сравнению с 2021 годом: в некоторых городах Казахстана – более чем на 130 тенге. Так, в Астане в январе была зафиксирована цена 585 тенге за 10 шт., в Алматы – 460 тенге, по стране самая низкая цена на продукт была в этот период в Шымкенте – 412 тенге. С июня по август в Астане цена на куриные яйца держалась на уровне 554 тенге (10 шт.), в Алматы – 482 тенге, в Шымкенте – поднялась до 434 тенге. В декабре в этих мегаполисах цена на продукт поднялась до 595 тенге, 580 тенге, 465 тенге, соответственно.

Резюмируя, можно заметить, что, несмотря на рост, цены на куриные яйца в целом наглядно демонстрируют сезонный характер стоимости данного продукта. В апреле после Пасхи спрос на яйца падает. Затем на рынок со своим товаром выходят мелкие хозяйства, когда начинают нестись куры в частных подворьях. В результате наблюдается постепенное снижение цен на яйца, которое длится до сентября. Ближе к зиме цена на этот социально значимый продукт снова поднимается.

Читайте также

торги на бирже
Курсы валют на выходные дни: 3 и 4 февраля
торги на бирже
Курс доллара еще вырос на торгах 2 февраля
В Казахстане хотят изменить порядок упдлаты отчислений и взносов на ОСМС
В Казахстане изменят порядок уплаты отчислений и взносов на ОСМС
Аскар Хакимов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землетрясение в Алматы, кто будет отвечать, если дома обрушатся
Землетрясение в Алматы: кто будет отвечать, если дома обрушатся
Российскому тренеру призвали запретить въезд в Казахстан за грубое оскорбление казахов
Российскому тренеру предложили запретить въезд в Казахстан за грубое оскорбление казахов
В Казахстане изменились правила формирования тарифов на воду и отопление
В Казахстане изменились правила формирования тарифов на воду и отопление
Апельсины или мандарины: что полезнее?
Апельсины или мандарины: что полезнее
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: