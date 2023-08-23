Насколько могут вырасти цены на товары из-за снижения курса тенге

Как может отразиться ослабление тенге на потребительских ценах и насколько могут подорожать товары, Zakon.kz рассказали эксперты.

Согласно данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), на торговой сессии в среду, 23 августа, cредневзвешенный курс доллара составил 458,13 тенге, увеличившись почти на 5 тенге за один день.

Отметим, на прошлой неделе тенге подорожал почти на 15 тенге. По данным биржи, доллар вырос с 448 тенге в понедельник до 463 тенге к четвергу.

Фото: KASE

Финансовые эксперты полагают, что это ослабление в результате может сказаться на потребительских ценах, в частности, из-за роста стоимости импорта.

Рост будет "спокойным"

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов считает, что при ослаблении тенге к доллару могут вырасти в цене импортные товары, которые закупаются в иностранной валюте. В том числе и товары народного потребления.

"Однако я думаю, что рост будет достаточно "спокойным", то есть резкого скачка цен, скорее всего, быть не должно. Все будет зависеть от дальнейшей динамики тенге к доллару. Возможно, до конца года тенге может еще слегка ослабнуть". Расул Рысмамбетов

Спикер отметил, что динамика нацвалюты будет зависеть также от макроэкономических показателей.

Насколько могут подорожать потребтовары?

Экономист Марат Абдурахманов отмечает, что при импортозависимости около 60% по потребительским товарам, зависимость от курса составляет также 60%.

"При снижении курса тенге на 5% цены на потребительские товары в среднем должны вырасти на 3%. Импортеры покупают товары по текущему курсу и продают по будущему. Соответственно, видя текущую динамику, импортеры обязательно добавят наценку на нестабильность курса. В итоге цены от этого растут быстрее курса". Марат Абдурахманов

По его словам, процент инфляции, который закладывают импортеры, не может быть ниже базовой ставки, которая сейчас составляет 16,75%.

"Таким образом, запущенный в прошлом году маховик инфляции в этом начал серьезно влиять на темпы роста цен. С учетом прогнозного курса тенге в госбюджете страны более 480 тенге за доллар разумно рассчитывать на рост цен на потребительские товары за счет обесценения тенге во втором полугодии 2023 года на уровне около 6%. А с учетом мультипликаторов и рисков рост цен на потребительские товары никак не может быть ниже 16% за второе полугодие 2023 года". Марат Абдурахманов

Согласно обновленным прогнозам Нацбанка РК, годовая инфляция сложится в пределах 11-14% в 2023 году, 9-11% в 2024 году и 5,5-7,5% в 2025 году.

При этом, по июльским данным, медианная оценка ожидаемой инфляции в следующие 12 месяцев снизилась до 16,9%.

По информации Бюро национальной статистики, внешнеторговый оборот Казахстана в январе-июне 2023 года составил 67 242,3 млн долларов. Экспорт составил 37 991 млн долларов, импорт – 29 251,3 млн долларов.

Основными странами партнерами РК по импорту являются Россия (26,6%), Китай (24,8%), Германия (5%), США (4,5%), Республика Корея (3,9%), Турция (3,6%).

Ранее эксперты прокомментировали, будут ли снижаться цены на продовольствие на фоне замедления инфляции.