Атаки на журналистов: суд над Клебановым будет закрытым по просьбе пострадавших

В Алматы суд в отношении Аркадия Клебанова по ходатайству потерпевших будет проводиться в закрытом режиме, сообщает Zakon.kz.

20 сентября в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних состоялось очередное заседание суда по рассмотрению постановления следователя о применении к Клебанову принудительных мер медицинского характера.



Как отметили в суде, от ряда потерпевших поступили ходатайства о проведении судебных заседаний в закрытом формате.

"Суд, учитывая необходимость предотвращения разглашения сведений, касающихся личной жизни указанных лиц и членов их семей, в соответствии со статьей 29 УПК удовлетворил данные ходатайства", – говорится в сообщении.

Дальнейшее судебное разбирательство будет проводиться в закрытом режиме.

4 марта задержали подозреваемого Аркадия Клебанова (Маневича) в организации нападений на журналистов. Он признался в содеянном. В ходе допроса он сообщил, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ.

Для реализации своих противоправных планов он нанял группу хакеров и исполнителей акций. Цели и варианты провокаций он выбирал самостоятельно. Гонорары исполнителям выплачивал от прибыли, полученной им от операций с криптовалютой.

28 февраля в Алматы задержали и координатора провокационных атак на журналистов. Им оказался иностранный гражданин, квалифицированный хакер О. Токарев.

Под его руководством группа совершила более 30 провокаций против Вадима Борейко, Гульнары Бажкеновой, Гульжан Ергалиевой, Самал Ибраевой и других представителей средств массовой информации.

К примеру, в октябре 2022 года в редакцию Orda прислали свиную голову, в пасть которой была вложена порванная фотография главного редактора Гульнары Бажкеновой.

14 января Динара Егеубаева опубликовала кадры в своем Instagram со сгоревшей машиной. А 19 января в Алматы неизвестные залили монтажной пеной дверь квартиры журналиста Вадима Борейко.