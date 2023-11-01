Организатора нападений на журналистов отправили на принудительное лечение в Алматы

Суд в Алматы вынес решение по делу в отношении Аркадия Клебанова, которого обвиняли в организации травли и нападений на нескольких журналистов. Подсудимого признали невменяемым и отправили на принудительное лечение, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда 1 ноября, Клебанова уличили в нарушении семи статей УК РК (ст. ст. 158, 147, 132, 115, 293, 207 и 202 УК). Речь идет о:

воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов;

нарушении неприкосновенности частной жизни и персональных данных;

вовлечении несовершеннолетних в совершение уголовных правонарушений;

нарушении работы информационной системы;

умышленном повреждении чужого имущества;

угрозе;

хулиганстве.

На признании подсудимого невменяемым и его направлении на принудительное решение настаивали органы следствия, которые и передали дело в суд с соответствующими формулировками.

Суд установил, что несколько казахстанских журналистов обратились в полицию с заявлениями об угрозах, хулиганских действиях, уничтожении и повреждении имущества. Атаки на представителей СМИ были связаны с их профессиональной деятельностью. В частности, неизвестные:

сожгли машину журналистки Динары Егеубаевой;

залили монтажной пеной дверь в квартиру журналиста Вадима Борейко;

взорвали автомобиль оператора YouTube-канала "Гиперборей" Романа Егорова;

прислали отрубленную свиную голову главному редактору сайта Orda.kz Гульнаре Бажкеновой;

разбили окна в офисе редакции сайта Elmedia;

взломали сайт Ulys Media и опубликовали личные данные его главного редактора Самал Ибраевой.

По этим фактам возбудили уголовное дело. В ходе расследования правоохранительные органы установили, что к преступлениям были причастны шесть человек. Травлю журналистов координировал Клебанов. В ходе следствия в его отношении провели две судебно-психиатрические экспертизы. Следствие настаивало, что организатор нападений на представителей СМИ невменяем.

"Согласно заключениям экспертов, Клебанов страдает хроническим психическим расстройством. По итогам досудебного расследования материалы в отношении него направили в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера", – отметили в суде.

Согласно судебному решению, Аркадий Клебанов во время совершения преступлений не осознавал общественную опасность своих действий из-за хронического психического заболевания.

"Подсудимый признан невменяемым и направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. В счет возмещения материального ущерба и морального вреда с законного представителя подсудимого взыскали более 14 млн тенге", – говорится в решении суда.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее экс-министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщал, что по фактам преследования журналистов в Казахстане возбудили более 30 уголовных дел и задержали 22 человека.