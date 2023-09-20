"Исчезновение" деревьев на левом берегу объяснили в Астане

В Управлении охраны окружающей среды и природопользования Астаны рассказали, что стало с деревьями, которые росли на пересечении улиц Сарайшык и Туркестан. На то, что растения куда-то исчезли, ранее обратили внимание пользователи соцсетей, сообщает Zakon.kz.

Ранее в соцсетях распространили информацию о том, что на пересечении улиц Сарайшык и Туркестан куда-то пропали все деревья. Как рассказали 20 сентября в ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны", растения не срубили, а пересадили, поскольку на этом участке возводят жилой комплекс и обустраивают заезд. Для этого было необходимо улучшить качество и видовой состав зеленых насаждений.

Фото: управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны

"По объекту вдоль участка улиц Сарайшык, Акмешит, Туркестан согласовано разрешение на пересадку деревьев согласно акту обследования зеленых насаждений в связи с обеспечением заездов в многофункциональный комплекс и приведением в эстетический вид", – пояснили в управлении.

Фото: управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны

В рамках работ на этом участке обустроят систему автоматического полива, которую передадут на баланс аппарата акима района Есиль. Также здесь планируют перенести на новое место остановочный павильон и проложить дополнительные проезды, чтобы улучшить транспортную доступность и повысить эффективность общественного транспорта. Что касается озеленения, то 95 деревьев и 39 кустарников пересадили на территории парка "Жеті Су".

Фото: управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны

"Перед пересадкой зеленых насаждений выполнили работы по омолаживанию для роста молодых побегов, которые формируют новую крону. Некоторые деревья (тополя) пересадке не подлежат, так как у них присутствуют признаки бактериального рака, водянки. Эти деревья подлежат сносу, чтобы болезнь не распространялась на другие растения. Также у них имеются механические повреждения и внутристволовая гниль. Пораженные бактериальным раком деревья теряют свои защитные и эстетические функции. Работы по новой посадке деревьев уже начались", – сообщили в управлении.

Фото: управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны

В июле сообщалось, что в Алматы вырубят около 85 тысяч аварийных деревьев.

