В Астане на сутки перекроют важный перекресток на левом берегу

В столице пройдут дорожные работы на пересечении улиц Динмухамеда Кунаева и Туркестан, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 1 августа Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, со 2 по 3 августа на данном участке будет укладываться верхний слой асфальта.

В этот период движение автотранспорта будет частично ограничено. Проезд организуют поочередно в обоих направлениях по одной стороне дороги. На месте установят временные дорожные знаки и указатели.

Горожан просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Власти призывают водителей и пешеходов отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что в Астане ожидается массовое отключение воды и света.

