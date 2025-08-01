В Астане на сутки перекроют важный перекресток на левом берегу
Фото: Zakon.kz
В столице пройдут дорожные работы на пересечении улиц Динмухамеда Кунаева и Туркестан, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает 1 августа Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, со 2 по 3 августа на данном участке будет укладываться верхний слой асфальта.
В этот период движение автотранспорта будет частично ограничено. Проезд организуют поочередно в обоих направлениях по одной стороне дороги. На месте установят временные дорожные знаки и указатели.
Горожан просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Власти призывают водителей и пешеходов отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Ранее сообщалось, что в Астане ожидается массовое отключение воды и света.
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