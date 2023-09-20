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Медведь из Красной книги Казахстана попал в фотоловушку

Медведь из Красной книги Казахстана попал в фотоловушку Фото: скриншот видео
Тянь-шаньские бурые медведи попали в фотоловушку, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета лесного хозяйства и животного мира, фотоловушки были установлены на территории Жонгар-Алатауского национального парка с целью проведения научно-исследовательских работ.

"За полгода, в период с 6 апреля по 6 сентября, в объектив попали пять взрослых особей тянь-шаньского бурого медведя и трое детенышей", – говорится в сообщении. 


Тянь-шаньский бурый медведь занесен в Красную книгу Казахстана. В последние годы на территории Жонгар-Алатауского национального парка эти хищники стали встречаться все чаще. Согласно учетным данным, их численность увеличивается с каждым годом.

Ранее рысь засняли на камеру в заповеднике Павлодарской области. 

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