Медведь из Красной книги Казахстана попал в фотоловушку
Фото: скриншот видео
Тянь-шаньские бурые медведи попали в фотоловушку, сообщает Zakon.kz.
По информации Комитета лесного хозяйства и животного мира, фотоловушки были установлены на территории Жонгар-Алатауского национального парка с целью проведения научно-исследовательских работ.
"За полгода, в период с 6 апреля по 6 сентября, в объектив попали пять взрослых особей тянь-шаньского бурого медведя и трое детенышей", – говорится в сообщении.
Тянь-шаньский бурый медведь занесен в Красную книгу Казахстана. В последние годы на территории Жонгар-Алатауского национального парка эти хищники стали встречаться все чаще. Согласно учетным данным, их численность увеличивается с каждым годом.
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