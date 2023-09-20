Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня
Астана
21 сентября – переменная облачность, ночью небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +18+20°С.
22 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер западный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +17+19°С.
23 сентября – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С.
Алматы
21 сентября – облачно с прояснением, в конце дня дождь. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С.
22 сентября –облачно, дождь, гроза, град. Ветер западный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +12+14°С.
23 сентября – переменная облачность, ночью дождь, туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +16+18°С.
Шымкент
21 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С.
22 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С.
23 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.