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В Казнете завирусился танец воспитателей из Павлодара

В Казнете завирусился танец воспитателей из Павлодара Фото: pixabay
В Павлодаре коллектив детского сада №8 решил не оставаться в стороне от модных тенденций и снял танцевальный ролик. Несмотря на то, что видео было опубликовано еще в начале сентября, оно продолжает стремительно набирать просмотры, сообщает Zakon.kz.

Танец начинается с популярной фразы "Ashley, look at me".

@pavlodar_8_balabaksha N1 #педкеңеске дайынбыз 😍 Біздің позитивті тәрбиешілерден көтеріңкі көңіл-күй😀👍 #тренд #рилс #педкеңес #тәрбиеші #балабақша ♬ оригинальный звук - pavlodar_8_balabaksha

Примечательно, что в TikTok просмотры приближаются к миллиону, а в Instagram они достигли уже более 1,8 млн.

"Наш коллектив не только воспитывает детей, но и не отстает от молодежных трендов. Мы его сняли, чтобы показать настроение педагогов после педсовета. Честно говоря, не ожидали такой популярности".Руководитель детского сада № 8 Маржангуль Жетпискызы

Стоит отметить, что комментаторы неоднозначно восприняли публикацию и разделились на два лагеря.

Большинство поддерживает коллектив:

  • Как к вам попасть, если мне за 30. Именно в садик.
  • Молодцы! Всегда на позитиве.
  • Дерзко, дерзко.
  • Милашки.
  • Молодцы. Идут в ногу со временем, уже никогда не будет как раньше.

Другие же отметили, что воспитатель не должен вести себя подобным образом.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях активно "гуляет" видео, главными героинями которого выступили две казахстанки, а именно – жительницы Усть-Каменогорска. Они исполнили танцы народов мира.

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