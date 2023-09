В Казнете завирусился танец воспитателей из Павлодара

В Павлодаре коллектив детского сада №8 решил не оставаться в стороне от модных тенденций и снял танцевальный ролик. Несмотря на то, что видео было опубликовано еще в начале сентября, оно продолжает стремительно набирать просмотры, сообщает Zakon.kz.

Танец начинается с популярной фразы "Ashley, look at me".

Примечательно, что в TikTok просмотры приближаются к миллиону, а в Instagram они достигли уже более 1,8 млн.

"Наш коллектив не только воспитывает детей, но и не отстает от молодежных трендов. Мы его сняли, чтобы показать настроение педагогов после педсовета. Честно говоря, не ожидали такой популярности". Руководитель детского сада № 8 Маржангуль Жетпискызы

Стоит отметить, что комментаторы неоднозначно восприняли публикацию и разделились на два лагеря.

Большинство поддерживает коллектив:

Как к вам попасть, если мне за 30. Именно в садик.

Молодцы! Всегда на позитиве.

Дерзко, дерзко.

Милашки.

Молодцы. Идут в ногу со временем, уже никогда не будет как раньше.

Другие же отметили, что воспитатель не должен вести себя подобным образом.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях активно "гуляет" видео, главными героинями которого выступили две казахстанки, а именно – жительницы Усть-Каменогорска. Они исполнили танцы народов мира.