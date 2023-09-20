В Казнете завирусился танец воспитателей из Павлодара
Фото: pixabay
В Павлодаре коллектив детского сада №8 решил не оставаться в стороне от модных тенденций и снял танцевальный ролик. Несмотря на то, что видео было опубликовано еще в начале сентября, оно продолжает стремительно набирать просмотры, сообщает Zakon.kz.
Танец начинается с популярной фразы "Ashley, look at me".
@pavlodar_8_balabaksha N1 #педкеңеске дайынбыз 😍 Біздің позитивті тәрбиешілерден көтеріңкі көңіл-күй😀👍 #тренд #рилс #педкеңес #тәрбиеші #балабақша ♬ оригинальный звук - pavlodar_8_balabaksha
Примечательно, что в TikTok просмотры приближаются к миллиону, а в Instagram они достигли уже более 1,8 млн.
"Наш коллектив не только воспитывает детей, но и не отстает от молодежных трендов. Мы его сняли, чтобы показать настроение педагогов после педсовета. Честно говоря, не ожидали такой популярности".Руководитель детского сада № 8 Маржангуль Жетпискызы
Стоит отметить, что комментаторы неоднозначно восприняли публикацию и разделились на два лагеря.
Большинство поддерживает коллектив:
- Как к вам попасть, если мне за 30. Именно в садик.
- Молодцы! Всегда на позитиве.
- Дерзко, дерзко.
- Милашки.
- Молодцы. Идут в ногу со временем, уже никогда не будет как раньше.
Другие же отметили, что воспитатель не должен вести себя подобным образом.
Ранее сообщалось, что в социальных сетях активно "гуляет" видео, главными героинями которого выступили две казахстанки, а именно – жительницы Усть-Каменогорска. Они исполнили танцы народов мира.
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