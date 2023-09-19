Танцевальное видео двух казахстанок завирусилось в Сети

В социальных сетях завирусилось видео, главными героинями которого выступили две казахстанки, а именно – жительницы Усть-Каменогорска. Они исполнили танцы народов мира. Под роликом пользователи Сети до сих пор оставляют восторженные комментарии, сообщает Zakon.kz.

Танцевальное видео казахстанки опубликовали на своих страницах в Instagram еще 7 сентября 2023 года. К моменту написания данного материала ролик набрал более 2 млн просмотров, почти 290 тыс. лайков и свыше 4 тыс. комментариев. И это, по всей видимости, не предел.

"Танцы народов мира", – лаконично подписали свое видео Амина Кабаева и Дильназ Берикболкызы.

Несмотря на то, что с момента публикации ролика прошло почти две недели, казахстанцы до сих пор пересылают его своим родственникам, друзьям и коллегам, а также продолжают писать восторженные комментарии:

"Они так классно танцуют!"

"Прелесть! Девочки – молодцы!"

"Кто эти талантливые красотки?"

"Очень круто и классно! Девчонки, вы – огонь!"

"Действительно бесподобно, пластично и круто!"

"Танцы всех народов бесподобны! Девочки хорошо станцевали".

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