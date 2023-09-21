Вернут ли в Алматы льготы на проезд для военных пенсионеров

Фото: Zakon.kz

Аким Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района рассказал, вернут ли в Алматы льготный проезд в общественном транспорте для военных пенсионеров, сообщает корреспондет Zakon.kz.

Жительница попросила акима вернуть льготный проезд для военных пенсионеров в Алматы. "Я передаю документ от вице-министра труда и соцзащиты, закон Конституционного совета о льготах на проезд в Астане и Алматы. Хотелось бы, чтобы военным пенсионерам вернули статус льготников, без каких-либо категорий малоимущих и малообеспеченных", – сказала алматинка. Аким Алматы попросил не сравнивать города и заявил, что пока вносить такое предложение в маслихат не будет. "Я ранжировать не собираюсь. В Алматы есть льготный проезд до определенного возраста для пенсионеров. Мы не делим на военных пенсионеров и других. За письмо спасибо, но оно носит разъяснительный характер и не является утверждающим для нас. В Астане есть свои льготы, в Алматы свои. Существующие категории льготных групп я считаю достаточными. Расширять пока не намерены и предложение в маслихат пока вносить не будем", – отметил Ерболат Досаев. Согласно решению маслихата Алматы, бесплатный проезд на городском общественном транспорте предоставляется: участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним;

пенсионерам старше 75 лет;

инвалидам первой, второй группы и детям-инвалидам до 18 лет;

лицам, подвергшимся политическим репрессиям за участие в событиях 17-18 декабря 1986 года.

Льготный проезд 50% от стоимости тарифа предоставляется: учащимся общеобразовательных школ старше 15 лет;

учащимся технического и профессионального образования, студентам высших учебных заведений очной формы обучения;

пенсионерам по возрасту;

многодетным матерям. Читайте также Замакима из Актау скрывал от Антикора собственный бизнес Танцующий лезгинку малыш на тое покорил казахстанцев Чиновники в СКО заплатили 87 млн тенге за несуществующий водопровод

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