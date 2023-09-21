Вернут ли в Алматы льготы на проезд для военных пенсионеров
Фото: Zakon.kz
Аким Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района рассказал, вернут ли в Алматы льготный проезд в общественном транспорте для военных пенсионеров, сообщает корреспондет Zakon.kz.
Жительница попросила акима вернуть льготный проезд для военных пенсионеров в Алматы.
"Я передаю документ от вице-министра труда и соцзащиты, закон Конституционного совета о льготах на проезд в Астане и Алматы. Хотелось бы, чтобы военным пенсионерам вернули статус льготников, без каких-либо категорий малоимущих и малообеспеченных", – сказала алматинка.
Аким Алматы попросил не сравнивать города и заявил, что пока вносить такое предложение в маслихат не будет.
"Я ранжировать не собираюсь. В Алматы есть льготный проезд до определенного возраста для пенсионеров. Мы не делим на военных пенсионеров и других. За письмо спасибо, но оно носит разъяснительный характер и не является утверждающим для нас. В Астане есть свои льготы, в Алматы свои. Существующие категории льготных групп я считаю достаточными. Расширять пока не намерены и предложение в маслихат пока вносить не будем", – отметил Ерболат Досаев.
Согласно решению маслихата Алматы, бесплатный проезд на городском общественном транспорте предоставляется:
- участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним;
- пенсионерам старше 75 лет;
- инвалидам первой, второй группы и детям-инвалидам до 18 лет;
- лицам, подвергшимся политическим репрессиям за участие в событиях 17-18 декабря 1986 года.
Льготный проезд 50% от стоимости тарифа предоставляется:
- учащимся общеобразовательных школ старше 15 лет;
- учащимся технического и профессионального образования, студентам высших учебных заведений очной формы обучения;
- пенсионерам по возрасту;
- многодетным матерям.
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