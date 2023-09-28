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Досаев о скоростном транспорте в Алматы: Мы придем к этому

Досаев рассказал, будет ли в Алматы скоростной общественный транспорт Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района 28 сентября ответил на вопрос о том, появится ли в мегаполисе скоростной общественный транспорт, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, градоначальник объявил о намерении развивать скоростной общественный транспорт с интегрированным тарифом. Он заверил, что транспортный каркас города отобразят в мастер-плане до конца года.

У Ерболата Досаева спросили, почему в Алматы по вечерам есть сложности с общественным транспортом, в то время как в Москве, например, автобусы и метро работают до ночи. Горожане также отметили, что дорога из одной точки в другую в Алматы часто занимает полтора-два часа, и попросили ответить, когда в городе решат этот вопрос.

Ерболат Досаев ответил, что Алматы постепенно придет к внедрению скоростного транспорта, но это не может произойти мгновенно.


"В Москве транспортная программа работает больше 10 лет. Это тоже надо понимать. Мы придем к этому. Работа у нас была начата несколько лет назад. Мы планируем внедрить в Алматы скоростной общественный транспорт. Как раз этот вопрос обсуждали в Сеуле со специалистами, откуда я вернулся позавчера. У нас план внедрения интегрированного тарифа, чтобы человек мог из автобуса пересесть на метро и быстро доехать до места назначения", – сказал аким Алматы.

В рамках рабочей поездки в Сеул Ерболат Досаев обсуждал с мэром южнокорейской столицы развитие транспортной инфраструктуры в мегаполисах.

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