"Ползущего" по земле осоеда спасли в Бурабае

Сотрудники Национального парка "Бурабай" спасли осоеда, сообщает Zakon.kz.

Мастер леса Сергей Шидловский и инспектор по охране природы Яков Ваккер увидели на территории лесничества птицу, которая не могла летать.



"Одно крыло было сломано, из-за чего осоед "полз" по земле. Птицы данного вида строят гнезда на деревьях, а внутри выстилают "жилище" пухом и мхом. Мы не спеша осмотрели окрестности и убедились, что гнезда нет", – рассказал Сергей Шидловский.

Птицу отвезли в зоологический приют "Бурабай Даму" УДП РК.

"Осоед считается хищной птицей. Питается в основном крупными гусеницами, а также лягушками и ягодами. Осоеды любят портить осиные гнезда и поедать личинок, за что и получили свое название. Птица встречается территории нашего парка совсем не часто", – рассказал инспектор Яков Ваккер.

Спасенная птица сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Специалисты зооприюта должны обработать ей крыло и после излечения отпустить на волю.

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