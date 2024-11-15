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В Бурабае спасли обессиленного пеликана

В Бурабае спасли обессиленного пеликана, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 18:08 Фото: pxhere
Государственный национальный природный парк (ГНПП) "Бурабай" поделился хорошей новостью. Там от неминуемой гибели спасли обессиленного пеликана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления парка на странице в Instagram.

"Сегодня, 15 ноября, работник лесного питомника ГНПП "Бурабай" Дмитрий Фатеус в 124 квартале Приозерного лесничества обнаружил пеликана в обессиленном состоянии и передал инспекторам лесничества. Птица не смогла улететь на зимовку", – говорится в описании.

Также отмечено, что спасенного пеликана доставили в зоосад курорта Бурабай, где его осмотрел ветеринар.

"К счастью, пеликан оказался здоровым, без травм. Как выяснилось, это птенец текущего года, который еще слишком молод для перелетов. Его перья недостаточно развиты, чтобы выдержать дальнюю дорогу".Государственный национальный природный парк (ГНПП) "Бурабай"

Птицу поместили в зимний вольер для реабилитации. До весны пеликан будет находиться под наблюдением специалистов.

"Как только он окрепнет, его выпустят на волю в естественную среду обитания", – сказано в заключении.

Ранее стало известно, что в государственном парке начался сбор шишек сосны для подготовки семян будущих лесных посадок. В этом году план по сбору шишек составляет 5000 кг. Зачем в Бурабае их собирают тоннами, можно прочитать по этой ссылке.

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