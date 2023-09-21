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Отдельную жилищную программу для медиков предложили создать в Казахстане

Для казахстанских медиков предложили разработать специальную жилищную программу Фото: primeminister.kz
Депутат сената Бибигуль Жексенбай на пленарном заседании палаты 21 сентября предложила создать отдельную жилищную программу для медиков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бибигуль Жексенбай в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова указала на проблемы, с которыми сталкиваются медицинские работники.

"40% медицинских работников, которые работают в государственных организациях здравоохранения столицы, не имеют собственного жилья. Госпрограммы по обеспечению населения доступным жильем предоставляют военнослужащим и другим получателям социальной помощи, но нет ни одной доступной программы или льготного кредитования для медицинских работников. Поэтому прошу рассмотреть вопрос о принятии отдельной жилищной программы или льготного кредитования для категории медицинских работников", – сказала сенатор.

Бибигуль Жексенбай также предложила правительству увеличить количество отпускных дней для медицинских работников по примеру продолжительности отпуска учителей. Сейчас ежегодный трудовой отпуск медработников поликлиники составляет от 36 до 42 календарных дней в зависимости от условий труда, сенатор считает необходимым увеличить этот срок.

О том, как защитить интересы казахстанских врачей, читайте здесь.

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