Удар в знак благодарности: как защитить казахстанских врачей

В Казахстане нередки случаи, когда пациенты или их родственники избивают медиков. Тогда в помощи нуждаются уже врачи. Zakon.kz побеседовал с юристом, чтобы выяснить, как можно защитить работников здравоохранения и какое может последовать наказание за такие неадекватные действия граждан.

Накануне в социальных сетях появилась информация о жестоком избиении врачей Талгарской больницы. Рассвирепевшие сыновья после известия о смерти отца напали с кулаками на врача и медбрата реанимационного отделения Талгарской центральной районной больницы. У пострадавших медиков диагностировали множественные переломы и ушибы: их состояние оценивается как тяжелое.

После нанесения побоев сотрудникам медучреждения братья похитили тело покойного из больницы.

Позже полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в нанесении серьезных увечий медикам, и зарегистрировали данное правонарушение в ЕРДР районной полиции по ч. 2 ст. 106 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") УК РК. Подозреваемые в избиении медработников водворены в изолятор временного содержания.

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. Уголовное дело взял на контроль руководитель областного Департамента полиции.

И это не единичный случай. В стране нередко применяют насилие к медикам и сотрудникам скорой медицинской помощи. Бывают случаи, когда автолюбители не уступают дорогу машине неотложной службы, которая едет с сиреной, и даже избивают водителей спецмашин на проезжей части во время вызова к тяжелому пациенту.

Самым резонансным конфликтом между врачом и пациентом стало убийство знаменитого гастроэнтеролога Юрия Шумкова в Алматы. Врач был убит на автостоянке рано утром весной прошлого года. Убийца выстрелил в доктора в упор из ружья и скрылся. Преступником оказался пациент, который ранее приходил к врачу на обследование.



За профессиональным мнением о возможности усилить на законодательном уровне защиту представителей этой профессии мы обратились к известному казахстанскому юристу Сергею Уткину.

Профессиональный юрист сообщил, что каких-то специфических статей в Административном или Уголовном кодексе для защиты их прав, к примеру, как у сотрудников правоохранительных органов и всевозможных представителей власти и журналистов, у работников здравоохранения в нашей стране нет.

"Каких-то специальных норм в законе, как у журналистов – воспрепятствование законной профессиональной деятельности, по врачам нет. Но, опять же, если напали на врача, как и на любого другого человека, избили, конечно, виновные привлекаются к административной или уголовной ответственности за телесные повреждения и хулиганские действия. Такие меры воздействия законодательно приняты". Сергей Уткин

По словам Уткина, он не видит оснований для появления специальной статьи в законодательстве Казахстана, направленной на защиту врачей.

"Не вижу основания для того, чтобы предусматривать специальную статью. Поскольку эти специальные статьи, касающиеся органов власти и журналистов, направлены на защиту работы в интересах всего общества. Деятельность врачей все-таки направлена на помощь отдельно взятому человеку – пациенту. Вследствие чего противоправные действия идут либо со стороны этого пациента, или его родственников, близких. А это все частные случаи, ситуации, которые происходят повсеместно с представителями разных профессий ежедневно. Поэтому считаю, что не должно быть какой-то специальной статьи. Это обычная ответственность, где главным принципом является неотвратимость наказания", – поделился мнением специалист.

По мнению юриста, нужно привлекать таких людей к ответственности, учитывая характер ситуации. А за хулиганские действия они должны нести уголовную ответственность.

Но многие казахстанцы убеждены, что работа на "скорой" связана с реальным риском для жизни, здоровья и психики медработника.

Ежедневно врачи сталкиваются с людьми, находящимися в состоянии сильного стресса и эмоционального возбуждения из-за страха за свою жизнь или близкого. Бывают и потенциально опасные вызовы, когда поступает звонок с места происшествия или драки, часто очевидцы сообщают об обнаружении наркомана в неадекватном состоянии при передозировке. Относительно таких случаев юрист тоже высказал точку зрения.

"Если взять во внимание то, что у врачей работа связана с риском для жизни, тогда необходимо, чтобы специалисты и ученые оценили этот риск. Взяли статистику, отследили последствия. И если действительно есть опасение, что многие врачи станут уходить из профессии, так как чувствуют себя небезопасно, то тогда общество должно принимать дополнительные меры для усиленной охраны этой категории людей. Не только охранять законом от противоправных действий, но и дополнительной статьей для этой категории профессий. Иначе мы останемся без врачей. Но, на мой взгляд, такой проблемы не предвидится. Врачи не уходят массово из специальности, как, например, педагоги". Сергей Уткин

Специалист в области права пояснил, что изменения должны быть инициированы законодательной инициативой от исполнительной власти – президентом, правительством.

Таким правом обладают и депутаты. В таком случае законодательную инициативу рассмотрят и смогут внести в Уголовный кодекс статью. Благодаря ей появится специальная ответственность при причинении какого-то вреда во время исполнения прямых обязанностей. Или в случае, если произойдет нападение на врача или кто-то попытается воспрепятствовать его деятельности.

"Но лично я скорее против такой статьи, чем за нее. Нужно просто серьезно наказывать нарушителей. По всей строгости закона, так как это хулиганские действия, а не причинение телесных повреждений, которое предусматривает административное воздействие – несколько суток ареста или крошечный штраф", – заключил юрист.

Во время написания материала появилась информация о том, что депутат Мажилиса Парламента Гульдара Алданышевна Нурумова, кандидат медицинских наук, обратилась с запросом к вице-премьеру Тамаре Дуйсеновой и министру МВД Ержану Саденову относительно ситуации с избиением медиков в отделении реанимации Талгарской центральной районной больницы. Она заявила, что это вопиющий факт физической расправы над врачами, который недопустим.

"Чего мы ждем, коллеги? Насильственная расправа над медицинскими работниками со стороны родственников и самих пациентов становится нормой в нашей стране? При таком состоянии скоро просто-напросто некому будет лечить людей!" – высказала возмущение Гульдара Нурумова.

Депутат подчеркнула, что настало время принятия законодательных мер по защите и статусу медицинских работников, над которыми нужно совместно работать.

Будем верить, что слова представителя власти будут услышаны, и на государственном уровне примут серьезные решения для защиты работников самой благородной профессии, которые ежедневно спасают тысячи казахстанцев.