Первая в СНГ международная конференция по аквариумистике состоялась в Астане

Вопросы транспортировки, содержания и сохранения здоровья морских обитателей в искусственной среде обсудили на первой международной научно-практической конференции по аквариумистике в Астане, сообщает Zakon.kz.

Первая в СНГ международная конференция по аквариумистике состоялась 21 сентября. Она была инициирована столичным океанариумом "Ailand", который отмечает в этом году свое 20-летие. Главная цель встречи – содействовать развитию науки в области изучения, сохранения и разведения в искусственных условиях морских и пресноводных гидробионтов.



Важно отметить, что океанариум в столице Казахстана занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый удаленный от океана (расстояние до ближайшего побережья – более 3000 км). По словам директора ТОО "Ailand Astana" Армана Маханова, уникальный опыт сотрудников океанариума в Астане изучают специалисты из разных стран.

"Мы были первым океанариумом, который построен на территории СНГ в 2003 году. В дальнейшем, когда океанариумы появлялись в соседних странах, их специалисты приезжали к нам, у нас учились, видели и наши успехи, и какие-то наши ошибки, мы вместе их анализировали. К нам приезжали и из России, и из Южной Кореи". Арман Маханов

Он также сообщил о планах по созданию Евразийской ассоциации океанариумов.

"Существует Евро-Азиатская ассоциация зоопарков и аквариумов. Но там преимущественно акцент делается на зоопарки, их просто больше, чем океанариумов. Профессиональной среды для обмена опытом, взаимодействия именно в сфере аквариумистики пока нет. И мы хотели бы на базе нашего океанариума создать такую ассоциацию". Арман Маханов

Открывая научно-практическую конференцию, заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства акимата Астаны Куаныш Сапаров поздравил столичный океанариум с 20-летием.

"Учитывая развитую инфраструктуру и географическое расположение, океанариум в Астане стал местом притяжения для туристов, в том числе и иностранных. Ежегодно его посещают более 500 000 человек. Туристическая отрасль – одна из самых перспективных в мире, поэтому все наши усилия сосредоточены на активном развитии и продвижении туристических объектов. Думаю, что благодаря нашей совместной работе мы придадим новый импульс развитию океанариума как ключевого городских туристических объектов". Куаныш Сапаров

У профессионалов из столичного океанариума есть чему поучиться. Даже доставка новых морских жителей, которых здесь по-научному именуют гидробионтами, представляет собой сложную многоступенчатую процедуру.

"Логистика сложная. Гидробионта подготавливают к перевозке, его вылавливают и карантинируют, есть особые этапы подготовки морских обитателей. Этим занимаются профессионалы, лицензированные специалисты по работе с гидробионтами. В течение нескольких недель идет карантин, затем рыба либо морское животное погружается в специальные емкости, создается благоприятная среда с пониженной температурой воды, все необходимые условия. Транспортируют гидробионтов только авиацией. После прибытия уже мы карантинируем морского обитателя, месяц и дольше держим в отдельной зоне карантина, адаптируем к новым условиям, лечим, кормим, заботимся. Нам нужно понимать, здоров ли наш новый житель, в каком он состоянии прибыл. Его осматривают специалисты –михтиологи, ихтиопатологи. И только после этого мы уже его подсаживаем к другим обитателям океанариума". Арман Маханов

Общий водный объем океанариума "Ailand Astana" сегодня превышает 3000 тонн морской и пресной воды. Помимо общей экспозиции, включающей более 2000 морских и пресноводных гидробионтов, здесь есть тематические зоны, такие как "Рыбы Казахстана", "Рыбный домик", где представлены аквариумы с морскими обитателями малого размера, а также отдельный аквариум с медузами.

На базе океанариума формируется экспериментальный кластер, где ихтиологи, ихтиопатологи и другие ученые проводят исследования и готовят научные работы по тематике разведения и содержания гидробионтов в искусственно созданной среде.

Фото: Ailand Astana

Удаленность океанариума от морских и океанских побережий создает дополнительные трудности, но в то же время позволяет получить уникальный опыт. Как выяснилось, в "Ailand Astana" есть "есильские акулы". Дело в том, что среда обитания для морских жителей создается из местной очищенной воды.



"Если океанариум на побережье, им работать проще. Рядом есть естественная среда обитания, можно брать морскую воду уже со всеми необходимыми солями, минералами. Мы же ведем водоподготовку, в наших условиях создаем среду, максимально приближенную к естественной. То есть создаем морскую воду из нашей местной воды, которая проходит очистку. Затем мы берем специальную соль с добавками, приготовленную на основе соли Красного моря, и растворяем в положенной концентрации". Арман Маханов

О своем опыте содержания и разведения гидробионтов, создания морских экосистем на максимальном удалении от океана специалисты "Ailand Astana" рассказали на международной конференции.

Фото: Ailand Astana

В обсуждении приняли участие специалисты и эксперты в области работы с морскими гидробионтами из разных стран. В том числе сотрудники отделов аквариумистики и водолазных служб, которые каждый день работают в прямом контакте с акулами и другими крупными морскими хищниками.

