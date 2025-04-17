Международная конференция по аквариумистике проходит в Астане

17-18 апреля 2025 года в Radisson Hotel Astana проходит вторая Международная научно-практическая конференция по аквариумистике, инициированная столичным океанариумом Ailand, передает корреспондент Zakon.kz.

Это значимое событие собирает ведущих ученых, представителей океанариумов, аквариумистов и специалистов в области содержания и разведения морских гидробионтов из разных стран, включая Казахстан, Россию, Индонезию и другие государства.

"Это уже вторая научно-практическая конференция, проводимая под эгидой нашей компании Ailand. Для нас она имеет особое значение, потому что мы ставим перед собой три ключевые задачи. Первое, это развитие аквакультуры и аквариумистики в Казахстане. Сейчас в ряде регионов страны наблюдается практически неконтролируемый массовый вылов рыбы в целях продовольственной безопасности. Мы хотим показать, что это направление можно развивать иначе – грамотно, устойчиво, с учетом воспроизводства биоресурсов не только в естественной среде, но и в искусственных условиях", – озвучил директор ТОО "Ailand Astana" Арман Маханов.

Второй задачей конференции он называл воспитание молодого поколения.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Наша задача – показать, что аквариумистика и аквакультура – это не просто "мыть и чистить аквариумы". Это настоящая, познавательная и серьезная тема. Мы сотрудничаем с аграрно-техническим университетом, принимаем студентов на практику. Например, одна студентка уже работает у нас и в этом году будет писать диплом на базе исследований, которые проводит в нашем океанариуме. Это для нас вопрос общественной и социальной ответственности", – дополнил Арман Маханов.

Третьей ключевой задачей он назвал формирование профессиональных связей и обмен опытом.





"На конференцию мы пригласили компании, которые занимаются культивированием гидробионтов, поставкой оборудования и кормов. Также участвуют казахстанские научно-практические институты, в том числе Институт рыбного хозяйства. Это наш вклад в будущее страны – безвозмездный, но очень ценный для развития отрасли", – дополнил он.

Одним из ключевых спикеров конференции стал Олег Николаевич Юнчис – ведущий специалист Санкт-Петербургского океанариума, кандидат биологических наук, главный ихтиопатолог.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Он является одним из основателей современных подходов к содержанию, лечению и адаптации морских животных в странах СНГ. Благодаря его многолетнему опыту и научным исследованиям разработаны эффективные методы диагностики и лечения рыб, в том числе таких сложных в содержании видов, как акулы.

"Я всю жизнь занимаюсь болезнями рыб. Как аквариумист, я начал работать с 1947 года, а в качестве ихтиопатолога – с 1959 года. То есть уже больше 60 лет", – озвучил спикер.

Фото: Үсен Нұрсұлтан

В ходе конференции Олег Николаевич представил доклад, посвященный лечению акул в океанариумах, а также поделился своими наблюдениями и практическими рекомендациями.

"Информации о болезнях костистых рыб у нас достаточно, а вот об акулах – крайне мало. Это очень интересные животные. На первый взгляд – суровые, опасные, а на деле – крайне уязвимые. Поскольку акулы питаются в основном ослабленными или мертвыми животными, они веками вырабатывали иммунитет к патогенным микроорганизмам. Благодаря этому они болеют редко. Однако они очень подвержены стрессу. В неволе их трудновато содержать. Они очень пугливые и чувствительны к плохим условиям содержания", – озвучил Олег Юнчис.

По его мнению, такие международные встречи крайне необходимы, поскольку именно на них происходит настоящий обмен опытом. Причем наибольшее значение имеют не столько сами доклады, сколько кулуарные беседы, потому что так можно встретиться со специалистами узкой направленности.

Фото: Үсен Нұрсұлтан

Также он отметил, что приятно удивлен развитием аквариумистики в Казахстане – аквариумы оформлены на высоком уровне, и рыбы в хорошем состоянии.



Фото: Үсен Нұрсұлтан

Директор ТОО "Ailand Astana" Арман Маханов отметил, что океанариум создавался не только как развлекательный объект, а задумывался и как научно-производственный центр, в котором ежедневно трудятся около 40 человек: инженеры, аквариумисты, аквалангисты и даже "русалки".

"К сожалению, в последние годы наблюдается перекос в сфере образования. Молодежь все реже выбирает технические и научные специальности, предпочитая быть директорами, бухгалтерами, маркетологами и так далее. В итоге многие выпускники работают не по специальности. Мы хотим изменить эту тенденцию на своем уровне", – дополнил он.

Например, Данияр Мынбаев работает в океанариуме уже более 20 лет. Изначально он пришел туда во время учебы в качестве волонтера. Сейчас он возглавляет океанариум: отвечает за его развитие, следит за обитателями и курирует работу отдельных служб.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Я сам по себе человек творческий, и эта работа дает возможность реализовать себя. Например, обустройство аквариумов – это настоящее искусство. Кроме того, ты наблюдаешь, как рыбы вырастают с самого маленького возраста – знаем их с мелкой икринки до взрослого состояния. Буквально как дети растут. Ты к ним привязываешься, и их развитие вызывает искреннюю радость. Рыбы, как и домашние животные, на самом деле привязываются к людям, которые о них заботятся. Если один и тот же человек ухаживает за ними достаточно долго, рыбы начинают его узнавать", – озвучил Данияр Мынбаев. По его словам, сейчас в коллекции более 120 видов обитателей. Среди них есть редкие и уникальные: ядовитая рыба-крылатка, рыбы-скорпионы, рыба-шар, рыба-клоун, она же "Немо", а также различные пресмыкающиеся.

Фото: Үсен Нұрсұлтан

Стоит отметить, что океанариум Ailand занимает особое место в мировой аквариумистике – он является единственным в мире океанариумом, официально занесенным в Книгу рекордов Гиннесса как самый удаленный от моря, находящийся на расстоянии более 3 000 километров.

Сегодня океанариум в Астане является одной из главных туристических достопримечательностей Казахстана, ежегодно привлекая более 1 000 000 посетителей из 35 стран мира.

