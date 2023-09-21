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Условия долевого строительства ужесточат в Казахстане

Условия долевого строительства могут ужесточить в Казахстане Фото: Zakon.kz
В Казахстане намерены ужесточить условия при заключении договора долевого участия в жилищном строительстве. Соответствующий законопроект сейчас рассматривают в Мажилисе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал руководитель управления развития строительной отрасли МПС Казахстана Ерлан Кулушев 21 сентября, если новые нормы примут, то все договоры долевого участия нужно будет регистрировать в органах юстиции.

"Также мы хотим, чтобы все платежи перешли в безнал, чтобы люди рассчитывались чисто безналичным расчетом. Плюс запрет рекламы (в тех случаях, – Ред.), где отсутствует разрешение на привлечение денег дольщиков либо гарантия КЖХ", – отметил Ерлан Кулушев.

По его словам, это необходимо, чтобы дисциплинировать население и мотивировать людей заключать официальные договоры долевого участия, а не предварительного бронирования. В первом случае застройщики при привлечении денег дольщиков подтверждают свое соответствие в части финансовой обеспеченности.

"Компании, которые не имеют на это право, пытаются в обход закона о долевом строительстве использовать инструменты Гражданского кодекса и заключают договоры бронирования. При этом хотел бы отметить, что договор бронирования не является договором долевого строительства. В конечном итоге, если инвестору по такому виду договора не выдают недвижимость, то государство никак не сможет его поддержать. Если же он непосредственно участвовал в долевом строительстве на законных основаниях, то в данном случае и государство гарантирует получение квартиры, и уполномоченная компания, выдавшая разрешение на привлечение дольщиков", – объяснил заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МПС Бакытжан Жунисбеков.

20 сентября в прокуратуре Астаны сообщили, что недобросовестные застройщики обманули 426 дольщиков в Астане. 

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