Условия долевого строительства хотят пересмотреть в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана 11 декабря 2024 года одобрили в первом чтении законопроект по вопросам совершенствования сферы строительства и долевого участия в жилищном строительстве, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Самат Мусабаев, основной целью законопроекта является дальнейшее совершенствование законодательства в сфере долевого участия в жилищном строительстве. Законопроект направлен на: предоставление возможности заключения договоров долевого участия в жилищном строительстве в электронной форме;

обязательный учет договоров долевого участия в местном исполнительным органе через единую информационную систему долевого участия в жилищном строительстве;

снижение требований по опыту работы в целях расширения возможности участия застройщиков в механизмах долевого участия в жилищном строительстве;

закрепление обязательности предоставления финансовой отчетности посредством информационных систем;

установление обязанности инжиниринговых компаний ежемесячно представлять отчет о результатах мониторинга за ходом долевого жилищного строительства в местный исполнительный орган. Ранее стало известно, что министр промышленности и строительства приказом от 5 декабря 2024 года внес изменения в типовую форму договора о долевом участии в жилищном строительстве.

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