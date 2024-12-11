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Общество

Условия долевого строительства хотят пересмотреть в Казахстане

Законопроект по вопросам совершенствования сферы строительства и долевого участия в жилищном строительстве, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 16:09 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана 11 декабря 2024 года одобрили в первом чтении законопроект по вопросам совершенствования сферы строительства и долевого участия в жилищном строительстве, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Самат Мусабаев, основной целью законопроекта является дальнейшее совершенствование законодательства в сфере долевого участия в жилищном строительстве.

Законопроект направлен на:

  • предоставление возможности заключения договоров долевого участия в жилищном строительстве в электронной форме;
  • обязательный учет договоров долевого участия в местном исполнительным органе через единую информационную систему долевого участия в жилищном строительстве;
  • снижение требований по опыту работы в целях расширения возможности участия застройщиков в механизмах долевого участия в жилищном строительстве;
  • закрепление обязательности предоставления финансовой отчетности посредством информационных систем;
  • установление обязанности инжиниринговых компаний ежемесячно представлять отчет о результатах мониторинга за ходом долевого жилищного строительства в местный исполнительный орган.

Ранее стало известно, что министр промышленности и строительства приказом от 5 декабря 2024 года внес изменения в типовую форму договора о долевом участии в жилищном строительстве.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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