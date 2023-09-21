Замакима из Актау скрывал от Антикора собственный бизнес

Заместитель акима Актау работал не только на госслужбе, но и занимался предпринимательством. После проверки Антикора тайный бизнес обошелся чиновнику в полмиллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает портал Lada.kz, чиновник из Актау, зная, что ему как госслужащему нельзя заниматься бизнесом, занимался предпринимательством.

За нарушение статьи 154 Административного кодекса РК заместителя акима оштрафовали на 483 тысячи тенге. Об этом сообщил на брифинге руководитель антикоррупционной службы в Мангистау Шамурайт Шаменов. Однако он не раскрыл общественности имени чиновника, нарушившего закон.



"Напоминаем, что в случае, если вам стали известны факты о коррупции, вы можете сообщить в Call-центр Антикоррупционной службы по номеру "1424", который работает в круглосуточном режиме", – добавил Шаменов.

28 июня сообщалось, что директоров детских садов Актау оштрафовали на 10 миллионов тенге за попытку подарить руководителю отдела образования торт и сертификат на покупки.