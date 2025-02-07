Бывшего замакима Актау объявили в розыск

Экс-заместителя акима Актау Тимура Садвакасова объявили в розыск, сообщает Zakon.kz.

Информация появилась на сайте органов правовой статистики и специальных учетов. В розыск Садвакасова объявил суд по инициативе Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области.

Фото: qamqor.gov.kz

В декабре 2024 года в Петропавловске суд присяжных вынес оправдательный вердикт по делу совладельца и исполнительного директора компании "Тиолайн" Виктора Долгалева, его сына – директора ТОО "Обуховский горно-обогатительный комбинат", которых обвинили в незаконном предпринимательстве и самовольном пользовании недрами. Долгалева также обвиняли в покушении на дачу взятки через подстрекателей. По этому же делу проходил и Тимур Садвакасов, которого обвинили в подстрекательстве в даче взятки и мошенничестве.

По версии обвинения, в марте 2021 года Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в адрес ТОО "Тиолайн" направило уведомление о расторжении контракта недропользования за систематическое неисполнение контрактных условий. Это уведомление Долгалев обжаловал в суде и продолжил работу на месторождении, что, по мнению правоохранительных органов, было незаконно.

Сумма ущерба за самовольное пользование Долгалевым недрами составила порядка 4 трлн тенге, а доход за незаконную предпринимательскую деятельность – более 23 млрд тенге. Кроме того, Виктора Долгалева обвиняли в покушении на дачу взятки должностным лицам.

Не согласившись с оправдательным приговором присяжных, прокуроры подали апелляционное ходатайство, а потерпевшая сторона – апелляционную жалобу. В январе 2025 года судебная коллегия по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда отменила решение суда первой инстанции, и постановила направить уголовное дело на новое рассмотрение. А в отношении подсудимых избрать меру в виде содержания под стражей.

Заместителем акима Актау Тимур Садвакасов был назначен 18 февраля 2019 года.

25 января 2025 года в социальных сетях появилась информация, что казахстанского продюсера, общественного деятеля, журналиста и писателя Дану Орманбаеву объявили в международный розыск.

