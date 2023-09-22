Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как в Жамбылской области устраняют нарушения в сфере строительства

Как в Жамбылской области устраняют выявленные нарушения в сфере строительства Фото: pixabay
По информации ревизионной комиссии по Жамбылской области, проведено 10 аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий.

Отмечено, что по итогам проведенного государственного аудита выявлено 572 нарушения процедурного характера, 30 системных проблем и нарушений.

По результатам аудита Управлением строительства акимата Жамбылской области на строительство объектов в 2021-2022 годах за счет бюджета было выделено 14,1 млрд тенге, проведены строительные работы.

Нарушения выявлены в ходе строительства объектов здравоохранения, в работе теплоэнергетических комплексов, в ходе работ по строительству автомобильных дорог. Проводится работа по устранению выявленных нарушений.

Фактов хищения и нецелевого использования бюджетных средств по вышеуказанным материалам не выявлено. Строительные работы на всех объектах завершены в срок.

Читайте также

Когда в Казахстане автоматизируют очереди в детсады
Когда в Казахстане автоматизируют очереди в детсады
Фейк о тайной вакцинации школьников гуляет по Казнету
Фейк о тайной вакцинации школьников гуляет по Казнету
Град, грозы, дождь: прогноз погоды в Казахстане на субботу
Град, грозы, дождь: прогноз погоды в Казахстане на субботу
Анастасия Московчук
Жамбылская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз превышала тариф на транспортировку нефти
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз завысила тариф на транспортировку нефти
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления