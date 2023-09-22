Как в Жамбылской области устраняют нарушения в сфере строительства

По информации ревизионной комиссии по Жамбылской области, проведено 10 аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий.

Отмечено, что по итогам проведенного государственного аудита выявлено 572 нарушения процедурного характера, 30 системных проблем и нарушений.



По результатам аудита Управлением строительства акимата Жамбылской области на строительство объектов в 2021-2022 годах за счет бюджета было выделено 14,1 млрд тенге, проведены строительные работы.

Нарушения выявлены в ходе строительства объектов здравоохранения, в работе теплоэнергетических комплексов, в ходе работ по строительству автомобильных дорог. Проводится работа по устранению выявленных нарушений.

Фактов хищения и нецелевого использования бюджетных средств по вышеуказанным материалам не выявлено. Строительные работы на всех объектах завершены в срок.