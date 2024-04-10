Серьезные нарушения в сфере ветеринарии выявили прокуроры Жамбылской области

Прокуратурой Жамбылской области проведены проверки по вопросам применения законодательства о ветеринарии, сообщает Zakon.kz.

Результаты показали на системные нарушения в вопросах учета сельхозживотных, профилактики и ликвидации очагов опасных заболеваний и бесконтрольности в вопросах вакцинирования.



По информации прокуратуры Жамбылской области, несмотря на выделение за последние три года в области 6,8 млрд тенге на улучшение эпизоотической ситуации, ситуация с сибирской язвой остается неудовлетворительной.

Повсеместно выявлены факты несоответствия сведений о вакцинированных животных и фактического поголовья скота.

Кроме того, в Шуском, Байзакском и Таласском районах выявлены факты реализации животных после внесения данных об их убое в результате заболевания.

При наличии сведений о падеже свыше 1400 сельхозживотных собственники не уведомили ветеринарную инспекцию, соответственно, не установлены причины падежа животных.

Проверкой выявлены факты непринятия мер по введению карантинного режима по фактам массового заболевания животных.

В Жуалынском районе по факту массового заболевания пятисот голов скота лейкозом не введены карантинные меры.

Многочисленные нарушения выявлены при выдаче справок на транспортировку мяса животных в деятельности цехов по убою и переработке животноводческой продукции.

Так, на территории города Тараз выявлено два цеха, длительное время занимающихся стихийной торговлей и убоем сельскохозяйственных животных, что оставлено без внимания уполномоченных органов.

Выявлены факты непроведения обязательных лабораторных исследований мяса баранины и молочной продукции на трех крупных продовольственных рынках города Тараз, откуда ежедневно продукция приобреталась населением.

По всем нарушениям решен вопрос об административной и дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, также внесен акт надзора в Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства.