Как изменили пороговые баллы на ЕНТ-2024
Фото: Instagram/testcenterkz
Национальный центр тестирования выступил с обращением к абитуриентам, которые будут сдавать ЕНТ в 2024 году. В центре заявили, что пороговые баллы по двум предметам снижены, сообщает Zakon.kz.
Как сказано в сообщении за 21 сентября, пороговый балл снижен до трех баллов по предметам "Математическая грамотность" и "Грамотность чтения". Ранее по этим предметам требовалось набрать не менее 5 баллов.
Специалисты уточнили, что формат тестирования остается прежним: 5 предметов (3 обязательных + 2 профильных).
- "Математическая грамотность" – 10 заданий, 10 баллов, пороговый балл – 3.
- "Грамотность чтения" – 10 заданий, 10 баллов, пороговый балл – 3.
- "История Казахстана" – 20 заданий, 20 баллов, пороговый балл – 5.
- 1 профильный предмет – 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл – 5.
- 2 профильный предмет – 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл – 5.
Материал по теме
Правила сдачи ЕНТ изменят в Казахстане
Стоит отметить, что 13 сентября 2023 года министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек анонсировал изменение правил сдачи единого национального тестирования. По его словам, на ЕНТ-2024 изменится количество тестовых заданий, будет добавлен новый тип заданий в профильных предметах и сократится время тестирования.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript