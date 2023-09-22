Как изменили пороговые баллы на ЕНТ-2024

Национальный центр тестирования выступил с обращением к абитуриентам, которые будут сдавать ЕНТ в 2024 году. В центре заявили, что пороговые баллы по двум предметам снижены, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении за 21 сентября, пороговый балл снижен до трех баллов по предметам "Математическая грамотность" и "Грамотность чтения". Ранее по этим предметам требовалось набрать не менее 5 баллов.

Специалисты уточнили, что формат тестирования остается прежним: 5 предметов (3 обязательных + 2 профильных).

"Математическая грамотность" – 10 заданий, 10 баллов, пороговый балл – 3.

"Грамотность чтения" – 10 заданий, 10 баллов, пороговый балл – 3.

"История Казахстана" – 20 заданий, 20 баллов, пороговый балл – 5.

1 профильный предмет – 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл – 5.

2 профильный предмет – 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл – 5.

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Стоит отметить, что 13 сентября 2023 года министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек анонсировал изменение правил сдачи единого национального тестирования. По его словам, на ЕНТ-2024 изменится количество тестовых заданий, будет добавлен новый тип заданий в профильных предметах и сократится время тестирования.